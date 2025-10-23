Ο Τραμπ προτρέπει το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Nτόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ θα χάσει «κάθε υποστήριξη» από τις ΗΠΑ αν προσπαθήσει να προχωρήσει στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time στις 15 Οκτωβρίου σχετικά με την εκεχειρία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Τραμπ ρωτήθηκε για εκείνους στην ισραηλινή συμμαχία που πιέζουν για την προσάρτηση όλης ή μέρους της Δυτικής Όχθης.

«Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες», λέει ο Τραμπ. «Και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό τώρα. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από τους Άραβες. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες. Δεν θα συμβεί. Το Ισραήλ θα χάσει όλη την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών αν συμβεί αυτό».

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, βρέθηκε σε συνάντηση με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, και δήλωσε ότι «προς το παρόν, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το Ισραήλ και η Χαμάς τηρούν την εκεχειρία».

«Το μήνυμά μας είναι - κάντε ό,τι μπορείτε για να συνεργαστείτε μαζί μας ώστε αυτή η ειρήνη να κρατήσει», τόνισε απευθυνόμενος στο Ισραήλ.

Η νέα Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας «θα αναλάβει τώρα την ηγεσία στον αφοπλισμό της Χαμάς», δήλωσε ο Βανς.

«Αυτό θα πάρει χρόνο και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση αυτής της δύναμης», συνέχισε. «Υπάρχουν ορισμένες χώρες που αναμένω ότι θα τα καταφέρουν πολύ καλά, και άλλες που μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο αλλά δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικές. Πολλά εξαρτώνται από το ποιες δυνάμεις θα συμμετάσχουν και πώς θα εφαρμόσουμε το δεύτερο στάδιο του σχεδίου ειρήνης».