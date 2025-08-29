Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποστολή κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, στηρίζοντας έτσι μια πρόταση που είχε αρχικά καταθέσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις σχετικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Τραμπ φέρεται να πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα ώστε να παρέχει ειρηνευτικές δυνάμεις για την επιτήρηση μιας ουδέτερης ζώνης κατά μήκος της μετόπης των 1.300 χιλιομέτρων της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία, κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Αυτό είναι ψευδές», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της διοίκησης Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε «καμία συζήτηση για Κινέζους ειρηνευτές».

Η ιδέα αντιμετωπίζεται με αντίθεση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει ήδη απορριφθεί από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της ξεκάθαρης στήριξης του Πεκίνου προς τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας εντάσσεται σε ένα συνεχιζόμενο πλαίσιο συζητήσεων για την επιβολή πιθανής εκεχειρίας, την παροχή δυτικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία και τη διαμόρφωση ενός μεταπολεμικού πλαισίου συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν μακριά από συμφωνία σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των εδαφών μετά τον πόλεμο.

Ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συζητήσει ένα σενάριο όπου μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, επιτηρούμενη από ουδέτερους ειρηνευτές, θα αποτελέσει το πρώτο στάδιο μιας συμφωνίας ειρήνης.

Η Ρωσία είχε πρώτα αναφέρει την ιδέα αποστολής Κινέζων ειρηνευτών στο πλαίσιο ενός πλαισίου εγγυήσεων ασφαλείας κατά τις πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.

Οι όροι Λαβρόφ για ειρήνη στην Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας από μεγάλες δυνάμεις και καμία ένταξη στο ΝΑΤΟ

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή ότι μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να είναι οι εγγυητές της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Το Reuters μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά από την Ουκρανία να παραιτηθεί από ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να μην επιτρέψει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στη χώρα, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση της στρατηγικής του Κρεμλίνου.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στην εκπομπή "Meet the Press" του NBC News ότι ο Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν συζητήσει το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, και ότι ο Πούτιν είχε αναφερθεί στις αποτυχημένες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης του 2022.

Κατά τις τότε διαπραγματεύσεις, η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν εξετάσει την ιδέα της μόνιμης ουδετερότητας της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες), καθώς και άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο προσχεδίου συμφωνίας που είχε δει το Reuters το 2022.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στο NBC ότι η ομάδα εγγυητών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίσης τη Γερμανία, την Τουρκία και άλλες χώρες.

«Οι εγγυητές θα διασφαλίσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, να μην ανήκει σε καμία στρατιωτική συμμαχία και να είναι μη πυρηνική», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που δημοσιεύθηκε από το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ τόνισε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία, ότι η Μόσχα απαιτεί προστασία για τους ρωσόφωνους στην Ουκρανία και ότι υπάρχει εκκρεμότητα εδαφικής διαπραγμάτευσης με το Κίεβο.

Εγγυήσεις ασφαλείας για Ουκρανία: Οι ΗΠΑ θα παρέχουν «ασπίδα αεράμυνας»

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να παρέχουν πληροφοριακά μέσα και εποπτεία στο πεδίο της μάχης σε οποιοδήποτε δυτικό σχέδιο «ασφαλείας» για την μεταπολεμική Ουκρανία και να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκής ηγεσίας ασπίδα αεράμυνας για τη χώρα, ανέφεραν σε άλλο τους δημοσίευμα οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική κυβέρνηση προτίθεται να παράσχει στρατιωτικά μέσα πληροφοριών, εποπτείας και αναγνώρισης (ISR), συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και μέσα αεράμυνας, υποστηρίζοντας οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, η αμερικανική προσφορά, η οποία διατυπώθηκε σε σειρά συναντήσεων μεταξύ στρατιωτικών και αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας, προϋποθέτει δέσμευση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανακαλέσουν την προσφορά, γεγονός που δείχνει ότι η στάση Τραμπ αποτελεί σημαντική μεταστροφή σε σχέση με προηγούμενη θέση της κυβέρνησής του.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης εκφράζουν επιφυλάξεις για πιθανή εμπλοκή σε μελλοντική σύγκρουση.

Επίσης, η μεταπολεμική υποστήριξη που προτείνεται περιλαμβάνει αμερικανικά αεροσκάφη, υποστήριξη logistics και επίγεια ραντάρ, ενισχύοντας μια ζώνη αεράμυνας υπό ευρωπαϊκή επιβολή.

Η Ουάσινγκτον ήδη παρέχει αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, ενώ η νέα πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προστασία της Ουκρανίας και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή μετά τον πόλεμο.

Ζελένσκι: Θέλει συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών για τις εγγυήσεις ασφαλείας την επόμενη εβδομάδα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να αναβαθμίσουν τις συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε επίπεδο ηγετών, καθώς οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν να εκπαιδεύσουν τα στρατεύματα του Κιέβου σε ουκρανικό έδαφος σε περίπτωση εκεχειρίας.

Το Κίεβο συμμετέχει στη διπλωματική προσπάθεια που γίνεται για να τερματίσει τον «πόλεμο της Ρωσίας», που βρίσκεται τώρα στον τέταρτο χρόνο του, και να εξασφαλίσει κρίσιμες δεσμεύσεις από τους εταίρους του για την αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής εισβολής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει να συνεχίσει τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα σχετικά με δεσμεύσεις «τύπου ΝΑΤΟ» για την προστασία της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι θα πρέπει επίσης να συμμετάσχει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε η αρχιτεκτονική να είναι σαφής σε όλους», είπε, προσθέτοντας ότι ήθελε να πει στον Τραμπ «πώς το βλέπουμε εμείς».