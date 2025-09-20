Ο Τραμπ προειδοποιεί τη Βενεζουέλα: Ανυπολόγιστο το τίμημα αν δεν δεχθεί την επιστροφή κρατουμένων

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Σάββατο τη Βενεζουέλα ότι πρέπει να δεχθεί την επιστροφή όλων των κρατουμένων που, όπως υποστήριξε, το Καράκας έχει ωθήσει προς τις ΗΠΑ, διαφορετικά «το τίμημα που θα πληρώσει θα είναι ανυπολόγιστο».

Η προειδοποίηση αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Truth Social, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για το ποιοι κρατούμενοι εννοούνται.

Ο Τραμπ ανέφερε μόνο ότι ανάμεσά τους βρίσκονται «άνθρωποι από ψυχιατρικά ιδρύματα» και πρόσθεσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι έχουν πληγωθεί ή ακόμη και σκοτωθεί από αυτά τα “τέρατα”».

Δεν ξεκαθάρισε τι είδους ενέργειες εξετάζει εναντίον της Βενεζουέλας, εάν η χώρα δεν συμμορφωθεί.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχθεί αμέσως όλους τους κρατούμενους και τους ανθρώπους από ψυχιατρικά ιδρύματα, που περιλαμβάνουν τους Χειρότερους στον Κόσμο από τα Φρενοκομεία, τους οποίους η “Ηγεσία” της Βενεζουέλας έχει εξαναγκάσει να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, και ακόμη και σκοτωθεί, από αυτά τα “Τέρατα”. ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΤΩΡΑ, ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ!»