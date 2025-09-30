Ανάλυση CNN

Η νέα ειρηνευτική πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα παρουσιάζεται ως η πιο σοβαρή και συγκροτημένη μέχρι σήμερα προσπάθεια της κυβέρνησής του για τον τερματισμό της σύγκρουσης, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Πρόκειται για σχέδιο 20 σημείων, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μία από τις σπουδαιότερες ημέρες στον πολιτισμό», ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών. Η πρόταση στηρίζεται σε σταδιακή εφαρμογή και συνοδεύεται από την υπόσχεση πολιτικού μέλλοντος για τους Παλαιστινίους, ενώ θεωρητικά ανοίγει δρόμο για μεσολαβητική διαδικασία στη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστίνης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε να στηρίζει το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι καλύπτει τους στόχους του Ισραήλ: επιστροφή των ομήρων, εξουδετέρωση της Χαμάς και διασφάλιση της ασφάλειας.

Η Χαμάς από την πλευρά της δείχνει απροθυμία να παραδώσει τους 48 εναπομείναντες ομήρους ή να αποδεχθεί αφοπλισμό.

Στελέχη της δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται τις προθέσεις ούτε του Νετανιάχου ούτε του Τραμπ. Η απαίτηση για απελευθέρωση ομήρων εντός 72 ωρών θεωρείται από αναλυτές σχεδόν αδύνατη, ενώ εγείρονται φόβοι ότι το Ισραήλ, αφού τους πάρει πίσω, θα επανεκκινήσει τις επιχειρήσεις εάν δεν αφοπλιστεί η τυρομοκρατική οργάνωση.

Παράλληλα, επικρίνεται η απουσία ουσιαστικής συμμετοχής των Παλαιστινίων στη διαμόρφωση του σχεδίου, ενώ η πρόβλεψη για διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης» με κυρίαρχο ρόλο του Τραμπ και συμμετοχή προσώπων όπως ο Τόνι Μπλερ προκαλεί έντονες αντιδράσεις λόγω ιστορικών φορτίσεων.

Η ανάλυση του CNN υπογραμμίζει ότι η αισιοδοξία του Τραμπ συχνά δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Η αποτυχία της προηγούμενης ειρηνευτικής του πρωτοβουλίας στην Ουκρανία δείχνει τα όρια μιας διπλωματίας που βασίζεται σε μεγάλες δηλώσεις και φωτογραφίες, χωρίς μακρόπνοη επένδυση.

Συνολικά, το νέο σχέδιο προσφέρει μια σπάνια δέσμη προοπτικών για κατάπαυση του πυρός, αλλά παραμένει επιρρεπές σε «νάρκες»: την εσωτερική πολιτική δυναμική στο Ισραήλ, την αδιάλλακτη στάση της Χαμάς, την έλλειψη παλαιστινιακής φωνής και τη συνήθη τάση των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών στη Μέση Ανατολή να ναυαγούν πριν την εφαρμογή τους.

Το μέλλον του θα εξαρτηθεί από το αν ο Τραμπ θα αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος και αν οι εμπλεκόμενοι ηγέτες θα δείξουν πραγματική βούληση για συμβιβασμό.