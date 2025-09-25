Bloomberg, CNN

Στον απόηχο των σχολίων του Ντόναλντ Τραμπ περί «χάρτινης τίγρης» για τη Ρωσία και μετά από τα μηνύματα του για στήριξη της Ουκρανίας, το Bloomberg μετέδωσε την Πέμπτη πως οι κινήσεις των ΗΠΑ για τον πόλεμο που μαίνεται από τις αρχές του 2022 στην Ανατολική Ευρώπη αυξάνουν την πίεση στην ίδια τη Γηραιά Ήπειρο και όχι ιδιαίτερα προς τη Μόσχα.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως αξιωματούχοι της Ευρώπης και της Ουκρανίας υποδέχθηκαν με θετικό τρόπο τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτά σε δημόσιο επίπεδο.

Ιδιωτικά, ήταν πιο επιφυλακτικοί, διαισθανόμενοι ότι τους μεταβίβαζε την ευθύνη για τον τερματισμό του πολέμου. Αν και ο Τραμπ φάνηκε να θέτει ένα βασικό όριο για την αμερικανική υποστήριξη —κατευνάζοντας τους φόβους των συμμάχων για διακοπή της ζωτικής στρατιωτικής βοήθειας— οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν επίσης ότι η άποψη του Τραμπ μπορεί να αλλάξει ξανά στάση.

Η δήλωσή του ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει - με την υποστήριξη της Ευρώπης - το 20% του εδάφους της που έχασε από τη Ρωσία έρχεται επίσης σε αντίθεση με τις περισσότερες εκτιμήσεις των συμμαχικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες θεωρούν ότι ένα αιματηρό «αδιέξοδο» είναι το καλύτερο που μπορούν να ελπίζουν οι δύο πλευρές προς το παρόν. Το Κρεμλίνο έχει εντείνει δραματικά τις επιθέσεις τις έξι εβδομάδες που έχουν περάσει από τότε που ο Τραμπ φιλοξένησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα για να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία.

Υπονοώντας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής κρίσης, ο Τραμπ «στην πραγματικότητα προσπαθεί απλώς να εκνευρίσει τον Πούτιν», δήλωσε ο Κερτ Βόλκερ, ο οποίος ήταν ειδικός απεσταλμένος για τις συνομιλίες με την Ουκρανία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Αλλά δεν υπονοεί ότι θα κάνει κάτι για αυτό».

Αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν τους συμμάχους τους αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση συνειδητοποίησε την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία του Πούτιν, δεδομένης της κλιμάκωσης της Ρωσίας μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, που πρόσφατα περιλάμβανε εισβολές στον εναέριο χώρο μελών του NATO.

«Βλέπετε την απογοήτευση και την απογοήτευση του προέδρου, ειλικρινά, με τον Πούτιν», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς στο Fox News. «Με την παρότρυνση του προέδρου, βλέπετε την Ευρώπη να εντείνει τις προσπάθειές της».

«Είναι εν μέρει μια στρατηγική για να αποσπάσει την προσοχή και να περάσει την μπάλα στους Ευρωπαίους λέγοντας: «Λοιπόν, ξεκινήστε εσείς»», δήλωσε η Λιάνα Φιξ, ανώτερη ερευνήτρια για την Ευρώπη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Ενώ ο Τραμπ έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου εν μέσω εμπορικών διαπραγματεύσεων, βρίσκεται σε εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα και υποχώρησε από τις μεγάλες αυξήσεις των δασμών εκεί νωρίτερα φέτος.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι αυτός δεν είναι πόλεμος των ΗΠΑ και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν την ηγεσία της άμυνάς τους.

CNN: Ο Ζελένσκι χρειάζεται ένα θαύμα

Από την πλευρά του, το αμερικανικό CNN ανέφερε σε δική του ανάλυση -μεταξύ άλλων- πως ο Τραμπ δεν θέλει πλέον να τελειώσει ο πόλεμος τώρα. Πιστεύει ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί μέχρι η Ουκρανία να ανακτήσει αυτό που σχεδόν σίγουρα δεν μπορεί να έχει. Είναι δίκαιο να πούμε ότι το Κίεβο θα ήθελε ο πόλεμος να τελειώσει αύριο με δίκαιο και μόνιμο τρόπο, δεδομένων των οξέων προβλημάτων ανθρώπινου δυναμικού και των αργών εδαφικών απωλειών που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες.

Από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν ζητείται πλέον να κάνει δυσάρεστες παραχωρήσεις εδαφών για τα οποία η Ουκρανία έχει χάσει χιλιάδες ανθρώπους στην υπεράσπισή τους. Αντ' αυτού, τώρα τον ωθούν να αναλάβει την αδύνατη ανάκτηση εδαφών που η Ουκρανία δεν μπόρεσε να ανακτήσει το καλοκαίρι του 2023, κατά τη διάρκεια μιας καλά προετοιμασμένης αντεπίθεσης. Καμία από τις δύο επιλογές δεν είναι εύκολα επιτεύξιμη, ώστε να παρατείνει τη θέση του Ζελένσκι ή να αφήσει την Ουκρανία ισχυρή.

Ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι χρειάζεται ένα θαύμα χρηματοδότησης, ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονης κατάρρευσης της Ρωσίας για να ανακτήσει το έδαφος. Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ απλώς επανέλαβε την πιο ακραία εκδοχή των απαιτήσεων του Ουκρανού προέδρου στην ανάρτησή του, αν άκουσε αυτές τις ιδέες από έναν Ευρωπαίο σύμμαχο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ή αν επινόησε ο ίδιος αυτή τη νέα προσέγγιση.

Αυτό φέρνει τον Λευκό Οίκο σε εκπληκτική ευθυγράμμιση με την πιο επιθετική ευρωπαϊκή θέση - ότι η Ουκρανία μπορεί και θα πολεμήσει επ' αόριστον μέχρι να χάσει η Ρωσία. Αυτό μπορεί να φαίνεται μη ρεαλιστικό στους περισσότερους αναλυτές. Αλλά είναι καλύτερο από την εναλλακτική λύση να παραδεχτεί σε μια άπληστη Μόσχα ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί κάποιο είδος ήττας.