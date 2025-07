Ο Τραμπ κατέθεσε μήνυση στη WSJ και τον Μέρντοχ για δυσφήμηση - Ζητά αποζημίωση $10 δισ.

Μήνυση για δυσφήμηση κατέθεσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά των Dow Jones, News Corp, του μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ), σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι.

Συγκεκριμένα, η μήνυση αφορά δημοσίευμα της WSJ σχετικά με επιστολή που φέρεται να έστειλε το 2003 ο Τραμπ στον Τζέφρι Έπστιν με αφορμή τα 50ά του γενέθλια και περιελάμβανε σκίτσο με σεξουαλικά υπονοούμενα, υποδηλώνοντας μια προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών.

Mάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ αξιώνει ως αποζημίωση το τεράστιο ποσό των 10 δισ. δολαρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τη μήνυση κατά του Μέρντοχ, αναφέροντας σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social πως αδημονούσε να δει «τον Ρούπερτ Μέρντοχ να καταθέτει σχετικά με τη μήνυση εναντίον του και της “γεμάτης σκουπίδια” εφημερίδας του, της Wall Street Journal. Αυτή θα είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία».

Donald J. Trump Truth Social 07.18.25 06:51 PM EST



BREAKING NEWS: We have just filed a POWERHOUSE Lawsuit against everyone involved in publishing the false, malicious, defamatory, FAKE NEWS “article” in the useless “rag” that is, The Wall Street Journal. This historic legal…