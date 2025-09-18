Ο Τραμπ εξετάζει την αξιοποίηση των εσόδων από τους δασμούς για στήριξη των αγροτών

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ εξετάζει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τους εμπορικούς δασμούς προκειμένου να ενισχύσει τους Αμερικανούς αγρότες, ανέφερε η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, την Τετάρτη σε συνέντευξη της στους Financial Times.

Η ίδια ανέφερε πως «μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις υπό τις οποίες θα εξετάσουμε πολύ σοβαρά και θα ανακοινώσουμε σύντομα ένα πακέτο μέτρων» και πρόσθεσε πως η χρηματοδότηση του πακέτου διάσωσης με «έσοδα από δασμούς που εισρέουν τώρα στην Αμερική» είναι «απολύτως πιθανή».

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από σειρά πιέσεων που έχουν ασκήσει ομάδες Αμερικανών αγροτών μετά την παύση των αγορών σόγιας από τις ΗΠΑ από την Κίνα στο πλαίσιο της αντιποίνων εμπορικής διαμάχης, και καθώς οι δασμοί έχουν αυξήσει το κόστος των λιπασμάτων, των μηχανημάτων και άλλων εισαγόμενων εισροών.