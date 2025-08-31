Μια νέα διάσταση στην πορεία των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δίνει το Axios, αφού όπως αναφέρει, ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από αυτές, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειές του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι μπορεί ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες να υποστηρίζουν δημοσίως τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο παράλληλα προσπαθούν παρασκηνιακά να ανατρέψουν διακριτικά τις προόδους που έχουν επιτευχθεί μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας.

Δύο εβδομάδες μετά τη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έχει σημειωθεί καμία σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Οι απογοητευμένοι συνεργάτες του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η ευθύνη πρέπει να αποδοθεί στους Ευρωπαίους συμμάχους, και όχι στον Τραμπ ή στον Πούτιν.

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, όπως ισχυρίζονται, πιέζουν την Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Axios έμαθε ότι οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει εναντίον της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη διακοπή όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου — καθώς και δευτερεύοντες δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι αξιωματούχοι είναι πιο εποικοδομητικοί. Ωστόσο, διαμαρτύρονται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να αναλάβουν το πλήρες κόστος του πολέμου, χωρίς να αναλάβουν οι ίδιες κανένα ρίσκο.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να υποστηρίζουν παράλογες προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα αναμένουν από την Αμερική να αναλάβει το κόστος», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.