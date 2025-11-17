Ο Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί καταρτίζουν σχέδιο νόμου δυνάμει του οποίου θα επιβάλλονται κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα συνδιαλλάσσεται με τη Ρωσία και πρόσθεσε πως το μέτρο ενδέχεται να συμπεριλάβει επίσης το Ιράν.

«Όπως ξέρετε, εγώ το πρότεινα, έτσι οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. «Μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σ’ αυτό», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο θα επιτρέψει στον Τραμπ να επιβάλει δασμούς έως και 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα και δεν υποστηρίζουν ενεργά την Ουκρανία. Αυτό στοχεύει συγκεκριμένα τους μεγάλους καταναλωτές ρωσικής ενέργειας, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν πιέσει για νομοθεσία που θα τιμωρεί τη Ρωσία για τον συνεχιζόμενο πόλεμό της στην Ουκρανία. Ο Τραμπ ήταν απρόθυμος να την υποστηρίξει καθώς προσπαθούσε να φέρει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.