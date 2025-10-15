Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη τις αναφορές ότι εξουσιοδότησε την CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια απότομη κλιμάκωση των προσπαθειών των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο καθεστώς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι New York Times ανέφεραν για πρώτη φορά την απόρρητη οδηγία, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την απόφαση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ενέκρινε την ενέργεια για δύο βασικούς λόγους.

Καταρχάς, ισχυρίστηκε ότι η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από ψυχιατρικές εγκαταστάσεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες, συχνά διασχίζοντας τα σύνορα λόγω, όπως είπε, της πολιτικής ανοιχτών συνόρων. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποια σύνορα διασχίζονταν.

Ο δεύτερος λόγος, πρόσθεσε, ήταν η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα, μεγάλο μέρος των οποίων διακινείται δια θαλάσσης.

«Νομίζω ότι η Βενεζουέλα βιώνει ένταση…», σχολίασε ο Τραμπ, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε εάν η CIA έχει την εξουσία να εκτελέσει τον Μαδούρο.

Μαδούρο: Εντολή για διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο έδωσε την Τρίτη εντολή για τη διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων στις μεγαλύτερες συνοικίες της χώρας ως απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της χώρας.

«Θα ενεργοποιήσουμε όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις συνολικής άμυνας, λαϊκής άμυνας και αστυνομικής άμυνας», ανακοίνωσε ο Μαδούρο σε ένα ηχητικό μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Αυτή η κινητοποίηση στοχεύει στο «να κερδίσουμε την ειρήνη» υπερασπιζόμενοι «τα όρη, τις ακτές, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα εργοστάσια, τις αγορές» της χώρας, υπογράμμισε ο επικεφαλής του κράτους της Βενεζουέλας.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας μετέδωσε πλάνα με θωρακισμένα οχήματα να έχουν αναπτυχθεί από τα ξημερώματα στη συνοικία Πετάρε στο Καράκας, μία από τις πολυπληθέστερες στη χώρα.

Τα γυμνάσια αφορούν, εκτός του Καράκας, τη γειτονική πολιτεία Μιράντα, με τον συνολικό πληθυσμό τους να υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια κατοίκους.

Σημειώνεται ότι, η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Βενεζουελάνο πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο και την κυβέρνησή του ότι ηγούνται μιας τεράστιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και ανέπτυξε στις αρχές Σεπτεμβρίου οκτώ πολεμικά πλοία και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, επισήμως στο πλαίσιο μιας επιχείρησης κατά του εμπορίου ναρκωτικών.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά και ως απάντηση στην αμερικανική κινητοποίηση, που θεωρεί μια «στρατιωτική απειλή», ξεκίνησε στρατιωτικά γυμνάσια και κινητοποίησε εφέδρους.

Για τον πρόεδρο Μαδούρο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί το εμπόριο ναρκωτικών ως πρόσχημα «προκειμένου να επιβάλει μια αλλαγή καθεστώτος» και να κατάσχει τα σημαντικά αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

Τουλάχιστον πέντε πλεούμενα που παρουσιάστηκαν ως σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά καταστράφηκαν από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό από τη 2α Σεπτεμβρίου, με τον απολογισμό των νεκρών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 27.

Η αμερικανική ναυτική ανάπτυξη «έχει ως μοναδικό στόχο να κλέψει τους τεράστιους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας», κατήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ντιοσντάντο Καμπ.