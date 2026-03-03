Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να στηρίξει ομάδες στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η ιδέα αυτή θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές παρατάξεις σε χερσαίες δυνάμεις, τουλάχιστον ρητορικά, με υποστήριξη από την Ουάσινγκτον.

Την Κυριακή ο Τραμπ μίλησε με Κούρδους ηγέτες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, και συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους τοπικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία της Τεχεράνης για στρατηγικό όφελος.

Οι Κούρδοι διαθέτουν σημαντική δύναμη κατά μήκος των συνόρων Ιράκ–Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει θέσεις στο δυτικό Ιράν, γεγονός που έχει γεννήσει εικασίες για ενδεχόμενη κουρδική προέλαση.

Ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός στο να υποστηρίξει ένοπλες πολιτοφυλακές στο Ιράν, επιβεβαιώνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

