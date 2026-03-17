Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιηθεί ότι μια επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει αντίποινα εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, παρά τους ισχυρισμούς του τη Δευτέρα ότι η αντίδραση της Τεχεράνης αποτέλεσε έκπληξη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές που γνωρίζουν τις εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι αξιολογήσεις των μυστικών υπηρεσιών πριν από τον πόλεμο δεν ανέφεραν ότι η απάντηση του Ιράν ήταν «εγγυημένη, αλλά σίγουρα περιλαμβανόταν στον κατάλογο των πιθανών εκβάσεων», δήλωσε μια πηγή, η οποία, όπως και οι άλλες δύο, ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της για να συζητήσει το θέμα.

Ο πρόεδρος δήλωσε δύο φορές τη Δευτέρα ότι τα αντίποινα του Ιράν κατά του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ ήταν μια έκπληξη, την πρώτη φορά σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Kennedy Center στον Λευκό Οίκο.

«Αυτοί (το Ιράν) δεν υποτίθεται ότι θα στρέφονταν εναντίον όλων αυτών των άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή», είπε. «Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Πάθαμε σοκ».

Αμφισβητούμενοι ισχυρισμοί και στρατιωτική δράση

Ο ισχυρισμός του Τραμπ ακολούθησε άλλους ισχυρισμούς της κυβέρνησης που δεν έχουν υποστηριχθεί από αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, όπως ότι το Ιράν θα διέθετε σύντομα πύραυλο ικανό να πλήξει το έδαφος των ΗΠΑ και ότι θα χρειαζόταν δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα την οποία και θα χρησιμοποιούσε. Αυτοί οι ισχυρισμοί, καθώς και μια επικείμενη απειλή που συνιστούσε το Ιράν για τις ΗΠΑ και τις δυνάμεις τους στην περιοχή, περιλαμβάνονται στους ποικίλους λόγους που ο Τραμπ και ορισμένοι κορυφαίοι συνεργάτες του έχουν δώσει για να δικαιολογήσουν την απόφασή του να συμμετάσχει μαζί με το Ισραήλ στην έναρξη του αεροπορικού πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ είχε επίσης ενημερωθεί πριν από την επιχείρηση ότι η Τεχεράνη πιθανότατα θα επιδίωκε να κλείσει το οικονομικά ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πύραυλοι έχουν πλήξει στόχους στα κράτη του Κόλπου, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Μια βάση των Εμιράτων που φιλοξενεί γαλλικά στρατεύματα.

Μη στρατιωτικές δομές, όπως ξενοδοχεία και αεροδρόμια.

Ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν διέκοψε επίσης σχεδόν όλη τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διακινείται το 20% των αποθεμάτων πετρελαίου, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Προειδοποιήσεις για περιφερειακό πόλεμο

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί πριν από τον πόλεμο ότι ένα πλήγμα κατά του Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, η οποία θα περιλάμβανε ιρανικά αντίποινα κατά των πρωτευουσών του Κόλπου, ειδικά εάν η Τεχεράνη θεωρούσε ότι οι χώρες αυτές ανέχονταν ή υποστήριζαν ενεργά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του αργότερα τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υπογραφής στο Οβάλ Γραφείο. Ερωτηθείς αν εξεπλάγη που κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για τον κίνδυνο να αντεπιτεθεί το Ιράν στα κράτη του Κόλπου, απάντησε: «Κανείς, κανείς, όχι, όχι, όχι. Οι μεγαλύτεροι ειδικοί, κανείς δεν πίστευε ότι θα χτυπούσαν».

Η δεύτερη πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι πριν από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, η κοινότητα των πληροφοριών των ΗΠΑ εκτιμούσε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο τη θανάτωση κορυφαίων Ιρανών ηγετών πιθανότατα θα οδηγούσε σε αντίποινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών και διπλωματικών φυλακίων.

Η κυβέρνηση δεν διέταξε την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού από αρκετές πρεσβείες της περιοχής παρά μόνο μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών.