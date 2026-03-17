Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC αποκάλυψε σήμερα πως Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν ενσωματώσει στα επιχειρησιακά σχέδια δομημένες «διαδρομές εξόδου» των ΗΠΑ από τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές, τα νέα σχέδια, τα οποία ενημερώνονται καθημερινά, δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στα πεδία των μαχών, αλλά περιλαμβάνουν λεπτομερή σενάρια για τον τερματισμό της επιχείρησης, μαζί με επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση, εάν ο Λευκός Οίκος αποφασίσει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ δεν έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει καμία από αυτές τις οδούς αποχώρησης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, έδωσε την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της εκτίμησης της κυβέρνησης για το χρονοδιάγραμμα: «Ο Πρόεδρος και το Πεντάγωνο έχουν θέσει μια αρχική εκτίμηση τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για την πλήρη επίτευξη των σαφών στρατιωτικών στόχων».

The President and the US military's initial timeline was about four to six weeks to achieve the full objectives of Operation Epic Fury,

again, to destroy their missiles and their ability to make them,destroy their navy, permanently pic.twitter.com/GRa0qaZ9T6 — Global Post (@GlobalMediaEyeN) March 12, 2026

Ωστόσο, τόνισε ότι «η επιχείρηση θα τερματιστεί μόνο όταν ο αρχιστράτηγος κρίνει ότι η απειλή από το Ιράν έχει εξαλειφθεί».

Παρά τη δήλωση της Λέβιτ, πηγές εντός της κυβέρνησης σημειώνουν ότι το χρονοδιάγραμμα είναι εντελώς ρευστό. «Η πρόβλεψη για τη διάρκεια του πολέμου μπορεί να διαφοροποιείται σε καθημερινή βάση», ανέφερε μια πηγή, αναφερόμενη στην μεταβαλλόμενη κατάσταση στο πεδίο και στην αβεβαιότητα σχετικά με την παράδοση του ιρανικού καθεστώτος.

Επιπλέον, οι στρατηγικές εξόδου έχουν αποκτήσει νέα σημασία, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση «παλεύει» με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις αυξανόμενες αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη θα καταθέσει οικειοθελώς τα όπλα και θα αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωνε στο Axios ότι ο πόλεμος θα «τελειώσει σύντομα», ενώ την ίδια στιγμή ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ τόνιζε στο CBS ότι «είμαστε μόνο στην αρχή».

Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή αν ξέρει ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ είπε στο Fox News: «Όταν το νιώσω στα κόκαλά μου».

Το Σαββατοκύριακο επανήλθε, λέγοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά ότι «οι όροι δεν είναι ακόμα αρκετά καλοί».

Και μπορεί να αρνήθηκε να πει ποιοι θα είναι αυτοί οι όροι, ωστόσο στο πρόσφατο παρελθόν έχει δηλώσει δημοσίως ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος, «άνευ όρων παράδοση» και ότι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν θα πρέπει να καταστραφεί.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε, από την πλευρά του, τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη «δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός» και ότι θα «συνεχίσει αυτή την αντίσταση χωρίς κανένα δισταγμό» κάνοντας, έτσι, την κάθε πρόβλεψη για τη χρονική διάρκεια και τον τρόπο που θα καταλήξουν οι μάχες, παρακινδυνευμένη.