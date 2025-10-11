Ο Τραμπ διέταξε τον Χέγκσεθ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια ώστε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να πληρωθούν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι η κυβέρνησή του έχει βρει τρόπο να πληρώσει τους στρατιωτικούς κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown) και ότι έχει δώσει εντολή στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να το πράξει.

«Χρησιμοποιώ την εξουσία μου, ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, για να διατάξω τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια ώστε οι στρατιώτες μας να πληρωθούν στις 15 Οκτωβρίου», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Έχουμε εντοπίσει τα απαραίτητα κονδύλια και ο υπουργός Χέγκσεθ θα τα χρησιμοποιήσει για να πληρώσει τους στρατιώτες μας», πρόσθεσε, χωρίς όμως να διευκρινίσει την πηγή ή το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν.

Η ανακοίνωση του προέδρου έγινε την ενδέκατη ημέρα του κυβερνητικού shutdown, που προκλήθηκε από το αδιέξοδο στη χρηματοδότηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους Δημοκρατικούς της μειοψηφίας στο Κογκρέσο.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στο οποίο ανήκει ο Τραμπ, ελέγχει τη Βουλή και τη Γερουσία, αλλά για την έγκριση ενός νομοσχεδίου χρηματοδότησης απαιτούνται 60 ψήφοι στη Γερουσία, γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον επτά Δημοκρατικοί γερουσιαστές πρέπει να το στηρίξουν.

Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν τη θέση τους για να πιέσουν υπέρ της συνέχισης και επέκτασης των επιδοτήσεων υγείας στο πλαίσιο του νόμου Affordable Care Act (Obamacare) και αρνούνται να εγκρίνουν νομοσχέδιο δαπανών που δεν περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «κρατούν όμηρο τον στρατό και την εθνική ασφάλεια με το επικίνδυνο shutdown τους», τονίζοντας ότι δεν θα το επιτρέψει.

Πρόσθεσε ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, εφόσον συμφωνήσουν να επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση.