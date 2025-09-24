Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες, κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τρίτη, ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με έξι άτομα που γνωρίζουν τη συζήτηση, όπως αναφέρει το Politico.

Δύο από αυτά τα άτομα δήλωσαν ότι ο Τραμπ παρέμεινε σταθερός στο θέμα και ότι ο πρόεδρος υποσχέθηκε πως δεν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να απορροφήσει τη Δυτική Όχθη, η οποία κυβερνάται από την Παλαιστινιακή Αρχή και όχι από τη Χαμάς.

Ένα ακόμη άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες σημείωσε ότι, παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ, μια εκεχειρία για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς δεν βρισκόταν καν κοντά στην υλοποίηση.

Δύο άλλοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσίασαν μια «λευκή βίβλο» που περιγράφει το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου, περιλαμβάνοντας την υπόσχεση για προσάρτηση και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη μεταπολεμική ασφάλεια.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους, πριν από τη συνάντησή του με οκτώ αραβικές χώρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ότι ήταν η «πιο σημαντική» συνάντηση της ημέρας. Ωστόσο, έφυγε χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους και οι συμμετέχοντες δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την ουσία της συνομιλίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τη συνάντηση «καρποφόρα» το βράδυ της Τρίτης, σε συνέντευξή του στο Fox News Channel, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ερντογάν και ο Τραμπ έχουν προγραμματίσει νέα συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Οι Άραβες ηγέτες έχουν απογοητευτεί από την αντίθεση του Τραμπ στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στην επίθεση του Νετανιάχου κατά της Χαμάς, η οποία επεκτάθηκε πέρα από τη Γάζα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν το Ισραήλ προσπάθησε να εξουδετερώσει αρχηγικά στελέχη της Χαμάς που βρίσκονταν στο Κατάρ για ειρηνευτικές συνομιλίες.