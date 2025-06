«Βράζει» η Μέση Ανατολή

Στην έκτη ημέρα έχουν εισέλθει οι επιχειρήσεις που διεξάγει το Ισραήλ σε ολόκληρη την επικράτεια του Ιράν, με άμεσο στόχο την εξουδετέρωση του Αλί Χαμενεΐ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε ότι «δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με το ιρανικό καθεστώς». Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ, ενώ ο Κιρ Στάρμερ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τετάρτης νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο «τοποθεσίες εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους» στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

«Αεροσκάφη της Πολεμικής μας Αεροπορίας πετούν πάνω από τοποθεσίες εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους» και «πλήττουν όσους επιχειρούν να επιστρέψουν στις τοποθεσίες για να πάρουν πυρομαχικά από εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί προηγουμένως», είπε ο ταξίαρχος Ντεφρίν.

🔴 The IAF is currently striking military targets belonging to the Iranian Regime in Tehran.

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το USS Ford, σε μικρή απόσταση από την εστία της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο CNN Αμερικανός αξιωματούχος, καθώς και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος.

Η αποστολή του USS Ford στον επιχειρησιακό τομέα της Ευρωπαϊκής Διοίκησης είχε προγραμματιστεί ήδη από τα τέλη του περασμένου έτους. Ωστόσο, οι ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή φαίνεται να επιβάλλουν αλλαγή πορείας προς την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία.

Ταυτόχρονα, ένα ακόμη αμερικανικό αεροπλανοφόρο πλέει προς τη Μέση Ανατολή και αναμένεται είτε να ενισχύσει είτε να αντικαταστήσει το USS Carl Vinson, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Στο μεταξύ, το Ιράν εκτόξευσε υπερηχητικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fattah «διαπέρασαν με επιτυχία τα αμυντικά συστήματα του ισραηλινού καθεστώτος», υποστήριξε η ιρανική τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εντόπισε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν, ενώ από το πρωί της Τετάρτης έχει κλιμακώσει τους βομβαρδισμούς σε περιοχές του Ιράν κατά στρατιωτικών στόχων.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν πλήξει πάνω από 1.000 στόχους στο Ιράν από την Παρασκευή, όταν και ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε την Τετάρτη (18/06) ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF, Έφι Ντεφρίν, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει χτυπήσει πάνω από 1.100 ιρανικά στόχους σε εκατοντάδες επιθέσεις από την Παρασκευή.

Λειτουργούμε συστηματικά για να εξουδετερώσουμε την πυρηνική απειλή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις «εμβαθύνουν τις σημαντικές ζημιές» που έχουν προκληθεί στα βαλλιστικά πυραύλους και τα αμυντικά συστήματα του Ιράν.

The Israeli Air Force has hit over 1,100 Iranian assets in hundreds of strikes in Iran since Friday, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference.



"We are operating systematically to neutralize the nuclear threat," he says, adding that the strikes are… pic.twitter.com/ZmhZ48a3un