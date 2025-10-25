Ο Τραμπ αυξάνει κατά 10% τους δασμούς στον Καναδά

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει κατά 10% τους δασμούς στον Καναδά, κατηγορώντας την Οτάβα ότι δημοσίευσε μια ψευδή διαφήμιση χρησιμοποιώντας αποσπάσματα ομιλίας του Ρόναλντ Ρέιγκαν για τους δασμούς.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η «Ronald Reagan Presidential Foundation δήλωσε ότι η διαφήμιση χρησιμοποίησε επιλεκτικό ήχο και εικόνα του προέδρου Ρέιγκαν, παραποιώντας την Προεδρική Ραδιοφωνική Ομιλία, χωρίς να ζητηθεί ή να δοθεί άδεια για την χρήση και επεξεργασία των σχολίων».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο μοναδικός σκοπός της διαφήμισης ήταν η ελπίδα του Καναδά ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα τον «σώσει» σε σχέση με τους δασμούς που, όπως λέει, έχουν βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια.

Ο Τραμπ υπενθύμισε ότι ο Ρέιγκαν υποστήριζε τους δασμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας και οικονομίας, ενώ υποστήριξε ότι η διαφήμιση παρουσίαζε το αντίθετο. Παρά την υποχρέωση να αφαιρεθεί άμεσα, η διαφήμιση προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του World Series, όπως κατήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λόγω αυτής της, όπως την χαρακτήρισε, σοβαρής παραπλάνησης και εχθρικής ενέργειας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυξάνει τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% πάνω από το υφιστάμενο επίπεδο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενάντια στους υπερβολικούς δασμούς του Καναδά και του υπόλοιπου κόσμου», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ:

«Ο Καναδάς πιάστηκε επ' αυτοφώρω να δημοσιεύει μια ψευδή διαφήμιση σχετικά με την ομιλία του Ρόναλντ Ρέιγκαν για τους δασμούς.

Το Ίδρυμα Ρέιγκαν δήλωσε ότι «δημιούργησε μια διαφημιστική καμπάνια χρησιμοποιώντας επιλεγμένα ηχητικά και οπτικά υλικά του Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν. Η διαφήμιση παραποιεί την προεδρική ραδιοφωνική ομιλία» και «δεν ζητήθηκε ούτε δόθηκε άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των σχολίων.

Το Προεδρικό Ίδρυμα και Ινστιτούτο Ρόναλντ Ρέιγκαν εξετάζει τις νομικές επιλογές στο ζήτημα.

Ο μοναδικός σκοπός αυτής της ΑΠΑΤΗΣ ήταν η ελπίδα του Καναδά ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών θα έρθει να τον «σώσει» από τους δασμούς που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενάντια στους υψηλούς και καταπιεστικούς καναδικούς δασμούς (καθώς και σε εκείνους από τον υπόλοιπο κόσμο!).

Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν ΑΓΑΠΟΥΣΕ τους δασμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας και οικονομίας, αλλά ο Καναδάς είπε ότι δεν τους αγαπούσε! Η διαφήμισή τους έπρεπε να αποσυρθεί ΑΜΕΣΩΣ, αλλά την άφησαν να προβληθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του World Series, γνωρίζοντας ότι ήταν ΑΠΑΤΗ.

Λόγω της σοβαρής παραποίησης των γεγονότων και της εχθρικής πράξης, αυξάνω τον δασμό για τον Καναδά κατά 10% πάνω από αυτό που πληρώνουν τώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».