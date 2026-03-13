Ο Τραμπ απέρριψε πρόταση του Ρώσου προέδρου να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία

Ο Τραμπ απέρριψε πρόταση του Πούτιν να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ρώσου ομολόγου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να μεταφερθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης, ανέφερε την Παρασκευή το Axios.Ο Πούτιν έκανε αυτήν την πρόταση στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες αυτήν την εβδομάδα, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος την απέρριψε.