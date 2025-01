Μπαράζ εκτελεστικών διαταγμάτων

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια σειρά εκτελεστικών ενεργειών, ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών του, τη Δευτέρα (20/01), στην Ουάσινγκτον. Ανάμεσα στα διατάγματα που υπέγραψε ήταν η διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, κίνηση η οποία θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες να ανακοπεί η κλιματική αλλαγή αλλά και η χορήγηση χάρης στους εισβολείς του Καιπιτωλίου.

Ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, διαβόητος αρνητής της κλιματικής αλλαγής, τήρησε τον λόγο του, υπογράφοντας ήδη τις πρώτες ώρες μετά την επιστροφή του στην εξουσία προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα κι επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προς τον σκοπό αυτό. Η απόφαση, με βαρύ συμβολισμό, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σ’ έναν χρόνο.

🔥SAVAGE: President Trump tosses pens to supporters IMMEDIATELY after reversing 80 executive actions from the Biden administration



WE’RE SO BACK!!



pic.twitter.com/oaNtZyOCM3