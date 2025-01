Ζελένσκι για ορκωμοσία Τραμπ: Προσβλέπουμε σε ενεργή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία

Σε ενεργή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία προσβλέπει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τη Δευτέρα (20/1) συνεχάρη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την ορκωμοσία του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πάντα αποφασιστικός και η πολιτική ειρήνης μέσω της δύναμης που ανακοίνωσε παρέχει μια ευκαιρία να ενισχυθεί η αμερικανική ηγεσία και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη και δίκαιη ειρήνη, η οποία αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα» τόνισε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο Χ.

Συγχαίρω τον Πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό για την ορκωμοσία του 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι μια ημέρα αλλαγής και επίσης μια ημέρα ελπίδας για την επίλυση πολλών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πάντα αποφασιστικός και η πολιτική ειρήνης μέσω της δύναμης που ανακοίνωσε παρέχει την ευκαιρία να ενισχυθεί η αμερικανική ηγεσία και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη και δίκαιη ειρήνη, η οποία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Αυτός ο αιώνας διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί για να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ένας σπουδαίος και επιτυχημένος αιώνας για τις δημοκρατίες και όχι για εκείνους που θέλουν να αποτύχουμε.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, Πρόεδρε Τραμπ! Προσβλέπουμε σε ενεργή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία. Είμαστε ισχυρότεροι μαζί και μπορούμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο και στα δύο έθνη μας.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.



President Trump is always decisive, and the…