Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τον Τραμπ απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις

Σε στενή συνεργασία με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις προσβλέπει η ΕΕ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικαλούμενη τη «διαρκή δύναμη της διατλαντικής συνεργασίας».

«Τις καλύτερες ευχές, Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ, για τη θητεία σας ως 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

«Η ΕΕ ελπίζει να εργαστεί σε στενή συνεργασία μαζί σας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Μαζί, οι κοινωνίες μας μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη συνεργασία και να ενισχύσουν την κοινή τους ασφάλεια», πρόσθεσε η Γερμανίδα επικεφαλής της Κομισιόν

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε σε ανάρτησή του στο Χ τόνισε ότι η Συμμαχία θα αυξήσει με ταχείς ρυθμούς τις δαπάνες και την παραγωγή στην άμυνα.

Υπενθυμίζεται ότι, το παραπάνω θα συμβεί καθώς ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι θα ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

«Με τον Πρόεδρο Τραμπ ξανά στην εξουσία, θα αυξήσουμε σημαντικά τις δαπάνες και την παραγωγή για την Άμυνα», έγραψε ο Ρούτε σε ανάρτηση στο X.

