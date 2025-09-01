Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με τιμωρητικά μέτρα τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποιώντας ότι αν η Μόσχα δεν προσέλθει σε διαπραγματεύσεις ή δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία με την Ουκρανία, θα επιβάλει νέες σκληρές κυρώσεις. Ωστόσο, παρά τη ρητορική του, ο Λευκός Οίκος δεν έχει προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο πακέτο μέτρων που θα μπορούσαν να πλήξουν καίρια τη ρωσική οικονομία, ιδίως τον ενεργειακό της τομέα, αναφέρεις το CNBC.

Η Ρωσία, αντί να δείχνει διάθεση συμβιβασμού, συνεχίζει και εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιδιώκοντας στρατιωτικά και εδαφικά κέρδη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αδράνεια του Τραμπ προκαλεί ερωτήματα.

Σύμφωνα με τον Κρις Γουίφερ, διευθύνοντα σύμβουλο της Macro-Advisory, δύο είναι οι βασικοί λόγοι της διστακτικότητας: αφενός η φιλοδοξία του Τραμπ να εμφανιστεί ως μεσολαβητής ειρήνης και ενδεχόμενος υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης, αφετέρου ο φόβος να σπρώξει τη Ρωσία ακόμη βαθύτερα στην αγκαλιά της Κίνας.

Αναλυτές σημειώνουν ότι αυστηρότερες κυρώσεις, ιδίως στον τομέα του ρωσικού πετρελαίου, θα επιβάρυναν δραματικά τον ήδη πιεσμένο ρωσικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον κινείται με προσοχή. Αν η Ρωσία αποκοπεί πλήρως από τη Δύση, το σενάριο μιας πλήρους στρατηγικής σύμπλευσης με το Πεκίνο θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την Κίνα. Αυτό θα σήμαινε σχεδόν απεριόριστη πρόσβασή της σε ρωσικούς ενεργειακούς και φυσικούς πόρους, στρατιωτική τεχνολογία και δυνατότητες στην Αρκτική και το διάστημα. Για τις ΗΠΑ, κάτι τέτοιο θεωρείται εξέλιξη ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία Τζον Χερμπστ τόνισε ότι η ρωσική πλευρά εκμεταλλεύεται τις καθυστερήσεις του Τραμπ, ενώ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι περιμένουν να δουν αν η Ουάσινγκτον θα τηρήσει τις απειλές της.

Η διπλή επιδίωξη του Τραμπ να κρατήσει ανοιχτό το κανάλι της διπλωματίας και να αποφύγει την πλήρη ώθηση της Ρωσίας προς την Κίνα εξηγεί την αναβλητικότητα. Ωστόσο, όσο περνά ο χρόνος, η Ουκρανία και οι εταίροι της βλέπουν τις αμερικανικές απειλές να χάνουν αξιοπιστία. Το δίλημμα είναι σαφές: είτε ο Τραμπ θα επιβάλει τις «ισχυρές κυρώσεις» που έχει εξαγγείλει, είτε θα κατηγορηθεί ότι επέτρεψε στη Μόσχα να κερδίσει χρόνο και έδαφος στον πόλεμο.