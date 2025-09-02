Ποιοι αποδοκιμάζουν τον Άδωνι;

Η ερώτηση «γιατί τον αποδοκιμάζουν» έχει απαντηθεί προ καιρού. Διότι παράγει έργο και στα δύσκολα-όταν συνάδελφοί του προστατεύουν το πολιτικό τους κεφάλαιο-αυτός είναι πάντα μπροστά. Οπότε πάμε παρακάτω.

Ερώτηση ανθρώπου με στοιχειώδη λογική: Είναι δυνατόν να πηγαίνει ένας υπουργός να εγκαινιάσει μια ογκολογική μονάδα σε ένα νησί και να μαζευτούν 150 άνθρωποι για να τον αποδοκιμάσουν; Άλλο η λογική και άλλο ο φανατισμός κάποιων αριστερών. Η ζωή δείχνει πως ναι, σε ένα νησί 22.000 κατοίκων μπορεί να βρεθούν 150 άνθρωποι τέτοιας νοοτροπίας.

150 πολιτικά ναυάγια, τα οποία κυριακάτικα, ντάλα μεσημέρι, αντί να απολαύσουν την ημέρα τους, πήγαν και στήθηκαν έξω από ένα νοσοκομείο, με τους κομματικούς τηλεβόες, για να αποδοκιμάσουν έναν υπουργό. Προφανώς, εκτελούσαν διατεταγμένη κομματική υπηρεσία, με απλά λόγια επρόκειτο περί 150 εγκαθέτων. Ούτε αγανακτισμένοι πολίτες ήταν ούτε συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για το ΕΣΥ. Συγκεντρώθηκαν αποκλειστικά για να επιτεθούν στον Άδωνι Γεωργιάδη. Μάλιστα-όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο-ένας εξ αυτών, εύσωμος με άσπρο μπλουζάκι, δεν αποδοκιμάζει απλώς, αλλά επιτίθεται στο αυτοκίνητο του υπουργού. Μια ενέργεια που επισύρει την ποινική του δίωξη, αν βεβαίως η Σύρος έχει εισαγγελία.

Το γεγονός το ότι οι φριπαλεστάιν δεν εδιώχθησαν ποινικά όταν εμπόδισαν την αποβίβαση των Εβραίων τουριστών στην Ερμούπολη, τους αποθράσυνε. Όπως λένε τα ρεπορτάζ, προχθές στα επεισόδια κατά του Αδώνιδος συμμετείχαν και φριπαλεστάιν οι οποίοι πλέον αρχίζουν και δρουν συγκροτημένα στο νησί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αποδοκιμάζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σχεδόν κάθε φορά που πηγαίνει να εγκαινιάσει κάτι σε ένα νοσοκομείο τον περιμένουν συνδικαλιστές, γεγονός το οποίο δε συνέβη ποτέ σε κανέναν πρώην υπουργό Υγείας. Ως γνωστόν, στους νοσοκομειακούς γιατρούς κυριαρχεί το ΚΚΕ και ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οπότε ο αναγνώστης ας βγάλει τα συμπεράσματά του για τα κίνητρα των διαμαρτυρομένων. Τις περισσότερες φορές ο υπουργός συζητά μαζί τους, αλλά αυτό που έγινε προχθές στη Σύρο δεν είχε σχέση με διαμαρτυρία. Είχε όλα τα στοιχεία του κοινού χουλιγκανισμού, επιπέδου ποδοσφαιρικών θυρών, όπως ακριβώς μιλούν κάποιοι γιατροί του ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Διαδίκτυο. Μέχρι και πλαστικά μπουκάλια με νερό πέταξαν κατά του αυτοκινήτου του.

Πραγματικά, αυτοί οι ανεγκέφαλοι πιστεύουν πως κάνουν ζημία στην εικόνα του Γεωργιάδη και της κυβέρνηση με αυτή την τραμπούκικη συμπεριφορά τους; O φανατισμένος και ο αφιονισμένος δεν σκέφτεται ορθολογικά. Απλώς εκτονώνεται όταν εκτελεί τέτοιου είδους κομματικές εντολές. Πιστεύει πως ο τσαμπουκάς αποτελεί πολιτική πράξη και ο τραμπουκισμός αποτελεί ακτιβισμό.

Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω πως σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία γίνονται κάθε μορφής έργα και εκείνο το οποίο κρατώ είναι πως το 72% των πολιτών είναι ικανοποιημένο από το ΕΣΥ, παρά τα αναπόφευκτα προβλήματά του. Κατά τα άλλα, 150 πολιτικά ναυάγια πάντα θα βρίσκονται μέσα σε 22.000 κατοίκους.