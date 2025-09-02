Είναι ο σοσιαλισμός σύντροφοι!

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση. Ο αναγνώστης μας Α.Β ρίχνει το ανάθεμα της αποτυχίας στις ... νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ευρώπης! Μακάρι φίλε Αθανάσιε να ήταν έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικές της Ευρώπης είχαν έντονο σοσιαλιστικό άρωμα και μόλις έφτασε ο λογαριασμός. Ο φίλος μας από τη Θεσσαλονίκη κάνει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Κι αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα για τον κ. Μητσοτάκη. Όχι - φυσικά - η κριτική, αλλά η θολούρα που υπάρχει ακόμη και σε πολίτες που την έχουν στηρίξει. Αυτό συμβαίνει όταν δεν επενδύει κάποιος στη μάχη των ιδεών.

Προσωπικά δεν συμφωνώ με τον συνονόματό μου. Ο άνθρωπος, πάντως, εκφράζει αυτό που πιστεύουν αρκετοί συμπολίτες μας. Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αύξησε την φορολογία, εξυπηρέτησε τους λίγους και ... ήλεγξε την πληροφόρηση και τους ... αρμούς της εξουσίας. Το ότι το πιστεύουν πολλοί είναι απόρροια μιας ελιτίστικης αντίληψης που επικράτησε στους κυβερνητικούς κύκλους και η οποία υποτίμησε στην πράξη την αξία της πολιτικής μάχης. Έριξε το βάρος της στα Excel, σαν να πρόκειται για μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Έτσι, αφέθηκαν οι «επιτήδειοι» να στήσουν το «σενάριο των Τεμπών». Δεν θεώρησαν άξιο δράσης να αποδημήσουν νωρίς το αφήγημα της «κυβέρνησης δολοφόνων». Υποτίμησαν το γεγονός και όταν το φίδι μεγάλωσε ήταν πλέον αργά.

Το ίδιο συνέβη και με άλλα θέματα, όπως η αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μιλάμε για επικοινωνιακή διαχείριση, επειδή δεν είναι όλα επικοινωνία. Είναι όμως πολιτική. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έπρεπε να εξηγεί σε κάθε φάση τις πιθανές επιλογές που είχε και τις αποφάσεις που τελικά πήρε. Δεν το έκανε. Δεν το θεώρησε αναγκαίο...

Αν οι υπουργοί μας είχαν ανοικτό διάλογο με τους πολίτες, όπως έχουμε εμείς με τους αναγνώστες μας, θα είχαν μια άλλη αντίληψη του τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στην κοινωνία. Κάτι που θα κινητοποιούσε δυνάμεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχουν γίνει όλα λάθος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει λάθη.

Η ΔΕΘ θα μπορούσε να είναι μια νέα αφετηρία. Αρκεί να μην πιστέψουν στην κυβέρνηση ότι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους. Ακριβώς επειδή ο κόσμος έχει διαμορφώσει μια άλλη άποψη. Ναι, όχι όλος ο κόσμος. Αλλά σίγουρα μια κρίσιμη μάζα που ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Ας διαβάσουμε την επιστολή του φίλου Α.Β. Δίχως άλλα σχόλια από τη δική μου πλευρά. Τα σχόλια, αν κάποιος πρέπει να τα κάνει είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης από την ΔΕΘ. Εκεί θα φανεί αν διάβασε την επιστολή, αν πήρε το μήνυμα της κοινωνίας.

Η επιστολή

Διαβάζοντας τα άρθρα σας (και του Στούπα) για την Γαλλία και τους υπαρκτούς κινδύνους που εγκυμονεί η παρατεταμένη (δεκαετής και πλέον) αδυναμία της Γαλλίας να προσαρμόσει τα οικονομικά της, θυμήθηκα μια ιστορική συνέντευξη τύπου του Ανδρέα Παπανδρέου μετά το τέλος μιας συνόδου κορυφής (μεταξύ 1994-1996), όπου διατύπωσε - ως μειοψηφία παρακαλώ - με σαφήνεια το αποτέλεσμα των επιπτώσεων του φιλευθερισμού : "με τέτοιες πολιτικές η Ευρώπη των λαών θα καταλήξει Ευρώπη των πολυεθνικών".

Γιατί το αναφέρω ;

Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται από την σταδιακή επέκταση της παγκοσμιοποίησης μετά την πτώση του τοίχους και την φιλευθεροποίηση των αγορών η οποία ναι μεν δημιούργησε πλούτο αλλά με άνιση κατανομή στους πολίτες τους πλέον αυτή η ανισότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεγεθύνεται και προκαλεί την άνοδο των άκρων, επίσης δεν υπάρχουν πλέον ηγεσίες με ευρωπαϊκό όραμα, αξίες όπως της αλληλεγγύης έχουν εξαλειφθεί.

Οι υφιστάμενες ηγεσίες της Ευρώπης είναι στην καλύτερη Εθνικιστές (εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κράτους τους) οι ξεπουλημένοι στα καρτέλ των πολυεθνικών, το πρόβλημα είναι σίγουρα πολυσύνθετο, ωστόσο όσο λιγότερα έχει να χάσει ο απλός κοσμάκης, τόσο πιο εύκολα στα άκρα κατευθύνεται.

Η ΕΕ ή θα αλλάξει ή θα διαλυθεί με κρότο, και οι πιθανότητες γέρνουν προς το δεύτερο!

Όσο για τον SUPER MARIO σιγά μην τον αφήσουν να κυβερνήσει την ΕΕ, μόνο μετά την καταστροφή της, όπως τον Παπαδήμο!

Και άντε οι Γάλλοι ας πράξουν όπως τους φωτίσει η Παναγία των Παρισίων! Εμείς τι κάνουμε ; Τι κάνει η επί 6 έτη παρακαλώ -φιλελέ στα λόγια -κυβέρνησή μας ;

- φορολογούμε τους πολλούς που είναι από φτωχοί έως μικροαστοί, τους δίνουμε ψιχουλάκια επιδοματάκια όταν φωνάζουν,

-δίνουμε το ταμείο ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ στους δικούς μας (2-3 μεγάλες εταιρίες ανά κλάδο), αφήνουμε την κερδοσκοπία να καλπάζει, και διατηρούμε 5% φόρο μερισμάτων ώστε οι μεγαλομέτοχοι να τα μαζέψουν για να επενδύσουν... (25% έχει η Γερμανία)

- βασικοί πυλώνες αναδιανομής (Κρατική εταιρία ενέργειας, αναπτυξιακή τράπεζα) παραδόθηκαν στον ιδιωτικό τομέα

- ελέγχουμε σχεδόν πλήρως την ενημέρωση - δικαιοσύνη - και περιορίζουμε ανεξάρτητους θεσμούς, ώστε να μεταμορφώνεται η αποτυχία μεταρρύθμισης σε μεγάλη επιτυχία μικρών στόχων...

- μεγάλα δομικά προβλήματα προσπερνιούνται από το επιτελικό κράτος

- σοφοί άνθρωποι (ΠΙΣΑΡΙΔΗΣ - ΑΛ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Γιαννίτσης) δεν ακούγονται

Έγιναν πράξη και κάποιες ορθές πολιτικές, αλλά το ζύγι έχει γείρει ανεπιστρεπτί ... αν λάβουμε υπόψη και την εξωτερική πολιτική, τότε μιλάμε για μια αποτυχημένη κυβέρνηση με βάση τη χρονική συγκυρία και τα μέσα που είχε στη διάθεσή της.

Αν πιστεύεις μετά από ότι μας έχει παρουσιάσει ο Μητσοτάκης, ότι μπορεί να προτάξει ένα νέο όραμα στην κοινωνία και να επιτύχει restart , διαφωνούμε.

Ετοιμαζόμαστε στη Σαλονίκη (καφέ - ταβέρνες - ξενοδοχεία) να υποδεχτούμε το κράτος των Αθηνών σε ένα πανηγύρι πλέον - διότι ΔΕΘ επί της ουσίας δεν υφίσταται - και να ακούσουμε προ εγκεκριμένες ερωτήσεις στους πολιτικούς αρχηγούς!

Τελειώνω με την προτροπή ενός μεγάλου Θεσσαλονικιού, οραματιστή, ευεργέτη του Κυρ Γιάννη Μπουτάρη, που είπε στην πόλη : Σηκώστε τα μανίκια και δουλέψτε, μην παρακαλάτε την Αθήνα, βγείτε στον έξω κόσμο και κυρίως προς τον βορρά.

Για την αντιπολίτευση έχω πολλά ράμματα για τη γούνα της αλλά δεν είναι της παρούσης, με ενδιαφέρει αυτός που ηγείται.

Θανάσης Μαυρίδης

