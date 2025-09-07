Ο Τραμπ αναζητά τρόπους να αναλάβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει τον έλεγχο του μνημείου και του μουσείου της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Ο χώρος στο νότιο Μανχάταν, όπου οι δίδυμοι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου καταστράφηκαν από αεροπειρατείες στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, περιλαμβάνει δύο μνημειακές πισίνες που περιβάλλουν καταρράκτες και πλάκες με τα ονόματα των νεκρών, καθώς και ένα υπόγειο μουσείο. Από την έναρξη της λειτουργίας του στο κοινό το 2014, το μνημείο και το μουσείο διοικούνται από ένα δημόσιο φιλανθρωπικό ίδρυμα, του οποίου προεδρεύει ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος συχνά εκφράζει κριτική στον Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει «προκαταρκτικές διερευνητικές συζητήσεις» σχετικά με την ιδέα, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το γραφείο σημείωσε ότι ο Ρεπουμπλικανός υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πέρυσι να μετατρέψει τον χώρο σε εθνικό μνημείο, το οποίο θα προστατεύεται και θα συντηρείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Εθνικού Μνημείου και Μουσείου της 11ης Σεπτεμβρίου αναφέρουν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον χώρο, ο οποίος βρίσκεται σε οικόπεδο που ανήκει στην Αρχή Λιμένων της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.

Το να αναλάβει η αμερικανική κυβέρνηση το κόστος και τη διαχείριση του χώρου «δεν έχει νόημα», δεδομένων των προσπαθειών του Τραμπ να περιορίσει δραστικά την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία, δήλωσε η Μπεθ Χίλμαν, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού.

«Είμαστε περήφανοι που οι εκθέσεις μας αφηγούνται ιστορίες γενναιότητας και πατριωτισμού και είμαστε βέβαιοι ότι το τρέχον μοντέλο λειτουργίας μας έχει εξυπηρετήσει το κοινό με αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο οργανισμός έχει συγκεντρώσει 750 εκατομμύρια δολάρια από ιδιωτικά κεφάλαια και έχει υποδεχτεί περίπου 90 εκατομμύρια επισκέπτες από την έναρξη της λειτουργίας του.

Πέρυσι, το μουσείο απέφερε έσοδα άνω των 93 εκατομμυρίων δολαρίων και ξόδεψε περίπου 84 εκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικά έξοδα, αφήνοντας ένα πλεόνασμα σχεδόν 9 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν συνυπολογιστεί η απόσβεση, σύμφωνα με αξιωματούχους του μουσείου και τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες φορολογικές δηλώσεις.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, εκφράζει τις ανησυχίες της για την ομοσπονδιακή εξαγορά, αναφέροντας τις πρόσφατες προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η αμερικανική ιστορία μέσω των εθνικών μνημείων και μουσείων, συμπεριλαμβανομένου του Smithsonian.

Η ιδέα της εξαγοράς έρχεται επίσης λίγους μήνες μετά την προσωρινή περικοπή, αλλά στη συνέχεια την αποκατάσταση, του προσωπικού ενός ομοσπονδιακού προγράμματος που παρέχει υγειονομικές παροχές σε άτομα με ασθένειες που ενδέχεται να συνδέονται με τοξική σκόνη από το κατεστραμμένο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου.

«Το Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου ανήκει στους Νεοϋορκέζους – στις οικογένειες και τους επιζώντες που έχουν φέρει αυτό το κληροδότημα για περισσότερο από δύο δεκαετίες και έχουν εξασφαλίσει ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ», δήλωσε η Χόκουλ και συμπλήρωσε: «Πριν ανακατευτεί με αυτόν τον ιερό χώρο, ο Πρόεδρος θα πρέπει να ξεκινήσει τιμώντας τους επιζώντες και υποστηρίζοντας τις οικογένειες των θυμάτων».

Σημειωτέον ότι το μνημείο και το μουσείο έχουν επίσης αποτελέσει στόχο κριτικής κατά τη διάρκεια των ετών από ορισμένα μέλη της μεγάλης κοινότητας των οικογενειών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, μερικοί από τους οποίους έχουν επικρίνει τις τιμές των εισιτηρίων ή έχουν ζητήσει αλλαγές στη σύνθεση των εκθεμάτων του μουσείου.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν οι αεροπειρατές έριξαν αεροσκάφη στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και σε ένα χωράφι στη νοτιοδυτική Πενσυλβάνια κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 2.700 από αυτά τα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που προκάλεσε την κατάρρευση των δίδυμων πύργων του εμπορικού κέντρου.