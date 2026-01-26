Ο Τραμπ στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν στη Μινεσότα μετά τη δεύτερη δολοφονία με εμπλοκή της ICE

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν στη Μινεσότα αργότερα σήμερα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά την κατακραυγή για τη δεύτερη δολοφονία ενός Αμερικανού πολίτη από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) το Σαββατοκύριακο στη Μινεάπολη.

«Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα δίνει αναφορά απευθείας σε εμένα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χόμαν, που δεν έχει μέχρι σήμερα ασχοληθεί ειδικά με την πολιτεία, έχει όμως γνωριμίες και σχέσεις με αρκετούς τοπικούς παράγοντες, σύμφωνα με τον Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο πρόεδρος τον χαρακτήρισε «σκληρό αλλά δίκαιο» και διευκρίνισε ότι θα αναφέρεται απευθείας σε εκείνον.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέφερε τις αναφορές του για μια εκτεταμένη υπόθεση απάτης επιδομάτων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Μινεσότα, η οποία, κατά την εκτίμηση της προεδρικής εκστρατείας, έχει συμβάλει στην ένταση και στις έντονες διαμαρτυρίες που λαμβάνουν χώρα στους δρόμους της πολιτείας. Το ζήτημα έχει προσελκύσει την προσοχή τόσο του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και του Κογκρέσου, που εξετάζουν τις κατηγορίες και τα σχετικά στοιχεία.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε έρευνες που αφορούν τη «βοηθό γερουσιαστή» Ιλχάν Ομάρ, τη βουλευτή από τη Μινεσότα, επιμένοντας σε αμφισβητήσεις σχετικά με την περιουσιακή της κατάσταση, καθώς όπως αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ «η Ομάρ, η οποία έφυγε από τη Σομαλία χωρίς ΤΙΠΟΤΑ και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει περιουσία άνω των 44 εκατομμυρίων δολαρίων».

Σημειώνεται ότι, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, δήλωσε ότι ο Χόμαν θα διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πολιτεία.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός το Σάββατο του Άλεξ Πρέτι, ενός 37χρονου Αμερικανού νοσηλευτή, στο δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, πυροδότησε νέες διαδηλώσεις στην πόλη που συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ο θάνατός του κλιμακώνει μια κατάσταση που ήταν ήδη τεταμένη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.

Χθες Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στην Wall Street Journal ότι η κυβέρνησή του επανεξετάζει την τελευταία δολοφονία και έδειξε πρόθεση να αποσύρει τελικά τους αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης από την περιοχή της Μινεάπολης.

«Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουμε κάνει, έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ στην WSJ σε συνέντευξή του, χωρίς να δώσει λεπτομερές χρονοδιάγραμμα.