Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με το ΝΑΤΟ για Γροιλανδία και Αρκτική: Στο τραπέζι «Χρυσός Θόλος» και ορυκτά (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε την Τετάρτη από τις απειλές του για την επιβολή δασμών ως μοχλό πίεσης με στόχο την απόκτηση της Γροιλανδίας, απέκλεισε τη χρήση βίας και άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό της διαμάχης γύρω από το δανικό έδαφος, η οποία είχε δημιουργήσει τον κίνδυνο της βαθύτερης ρήξης στις διατλαντικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες.

Κατά την επίσκεψή του στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ έκανε, προς το παρόν, πίσω από εβδομάδες σκληρής ρητορικής που είχε κλονίσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και είχε αυξήσει τον κίνδυνο ενός νέου παγκόσμιου εμπορικού πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι, το Σαββατοκύριακο είχε απειλήσει με την επιβολή κλιμακούμενων δασμών στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στο ελβετικό αλπικό θέρετρο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι στην Αρκτική θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία για το στρατηγικής σημασίας νησί των 57.000 κατοίκων, η οποία θα ικανοποιεί την επιθυμία του για ένα σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας τύπου «Χρυσός Θόλος» και για πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά, ενώ ταυτόχρονα θα ανακόπτει τις φιλοδοξίες της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

.@POTUS on Greenland: "The deal is going to be put out pretty soon... it gets us everything we needed to get." pic.twitter.com/S3X95XCm1S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026

«Είναι μια συμφωνία που αφήνει όλους πολύ ευχαριστημένους», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Είναι μια μακροπρόθεσμη συμφωνία. Η απόλυτη μακροπρόθεσμη συμφωνία. Βάζει όλους σε πολύ καλή θέση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τα ορυκτά».

«Είναι μια συμφωνία για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε δήλωσε αργότερα ότι το ζήτημα του αν η Γροιλανδία θα παραμείνει στη Δανία δεν τέθηκε στις συνομιλίες του με τον Τραμπ.

«Αυτό το θέμα δεν τέθηκε πλέον στις συνομιλίες μου απόψε με τον πρόεδρο», είπε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στο Fox News, στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier».

«Ο (Τραμπ) επικεντρώνεται πολύ στο τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η τεράστια περιοχή της Αρκτικής – όπου αυτή τη στιγμή συντελούνται αλλαγές, όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι όλο και πιο δραστήριοι – πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε».

Απαξιωτικές απειλές

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ είχε εκφωνήσει μια ομιλία διάρκειας άνω της μίας ώρας, γεμάτη επιπλήξεις και απαξιωτικές απειλές, απευθυνόμενος σε χώρες που ήταν ήδη ανήσυχες από την προσπάθειά του να αποκτήσει έδαφος από έναν μακροχρόνιο σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι η αιφνίδια αλλαγή τόνου του προέδρου δεν επιλύει τη διαμάχη, αλλά συμβάλλει στην αποκλιμάκωση μιας ανοιχτής ρήξης μεταξύ συμμάχων, καθώς προσπαθούν να διευθετήσουν τις διαφορές τους σε ιδιωτικό επίπεδο.

Παρέμενε ασαφές τι είδους συμφωνία θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Τραμπ για πλήρη «κυριότητα» ενός εδάφους για το οποίο οι κάτοικοι και οι ηγέτες του έχουν δηλώσει ότι δεν είναι προς πώληση.

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουν με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ πάτημα – οικονομικό ή στρατιωτικό – στη Γροιλανδία», ανέφερε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Δεν δόθηκε ημερομηνία ή τόπος για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει αναθέσει στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συμμετάσχουν στις περαιτέρω συνομιλίες.

«Ό,τι συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν μας αφορά απολύτως καθόλου», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρο,ς Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, μιλώντας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας.

Τραμπ: Μελλοντική συμφωνία με σεβασμό στη Γροιλανδία

Ο Τραμπ ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν «διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας με σεβασμό προς τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή» και ότι «βάσει αυτής της κατανόησης, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

Ήταν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά ανατροπών σημαντικών πολιτικών ή απειλών από τον Τραμπ ενόψει προθεσμιών που ο ίδιος έχει θέσει κατά τη δεύτερη θητεία του.

Η Δανία δήλωσε ότι το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω ιδιωτικής διπλωματίας και όχι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό που είναι κρίσιμο για εμάς είναι να καταλήξουμε σε ένα τέλος αυτής της υπόθεσης με σεβασμό στην ακεραιότητα και την κυριαρχία του βασιλείου (της Δανίας) και στο δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στη δημόσια ραδιοτηλεόραση DR.

Ο Ράσμουσεν είπε ότι είχε μιλήσει με τον Ρούτε, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για όσα συμφωνήθηκαν.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναγνωρίσει τη δυσφορία των χρηματοπιστωτικών αγορών απέναντι στις απειλές του και είχε αποκλείσει τη χρήση βίας σε ομιλία του προς την παγκόσμια ελίτ στο ετήσιο συνέδριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Ο κόσμος πίστεψε ότι θα χρησιμοποιούσα βία, αλλά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία», είπε ο Τραμπ. «Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία».