Ανάλυση Politico

Ως «θρίαμβο» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζει το Politico τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, επισημαίνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος απέσπασε σημαντικά πολιτικά οφέλη μόνο με την παρουσία του στο ίδιο τραπέζι με τον Αμερικανό ηγέτη.

Η προετοιμασία για τη σύνοδο συνοδεύτηκε από δεκάδες προβλέψεις γεμάτες ανησυχία από αξιωματούχους, διπλωμάτες και αναλυτές.

Οι φόβοι ήταν έντονοι ότι ο Τραμπ θα υπερκεραστεί από τον Πούτιν, επιτρέποντάς του να κάνει τεράστια βήματα για να επιτύχει τον στόχο του: Να υποτάξει την Ουκρανία και να σπάσει μια ήδη εύθραυστη δυτική συμμαχία, βάζοντας την Αμερική σε αντίθεση με το Κίεβο και τους ευρωπαϊκούς συμμάχους της.

Αν και αυτό δεν συνέβη, καθώς η Ουκρανία δεν «πωλήθηκε», ο Πούτιν φαίνεται ότι απέσπασε τα περισσότερα οφέλη από τη συνάντηση.

Εξασφάλισε τη συνάντηση, παρά το γεγονός ότι είναι καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου, και χαιρετίστηκε σε αμερικανικό έδαφος ως φίλος και όχι ως ηγέτης ενός κράτους που εισέβαλε σε γείτονα.

Και πήρε όλα αυτά χωρίς να συμφωνήσει σε σημαντικές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας εκεχειρίας, εκ των προτέρων — και έφυγε από το Άνκορατζ χωρίς να δεσμευτεί για εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου ότι ο Ρώσος ομόλογός του ενδιαφέρεται να σώσει χιλιάδες ζωές.

«Η σύνοδος κορυφής τον νομιμοποίησε (σ.σ. τον Πούτιν) στη διεθνή σκηνή», δήλωσε ο Κάρπεντερ.

Και όχι μόνο στη διεθνή σκηνή. Σαφώς, το Κρεμλίνο και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας έχουν υποστηρίξει ότι η σύνοδος κορυφής αφορούσε λιγότερο την Ουκρανία και περισσότερο τον Πούτιν και τον Τραμπ, τους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων, που κάθονται μαζί για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόσμου.

Ο στόχος του Πούτιν με τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα ήταν αναμφίβολα να αποφύγει την οργή του Τραμπ, να παγώσει την επιβολή περαιτέρω δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία ή τους συμμάχους της και να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό τον πόλεμό του.