Ο Σαρκοζί στο στόχαστρο των συγκρατουμένων του - «Φωνάζουν και τον απειλούν τη νύχτα» (vids)

Παρά τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν μετά την πρώτη νύχτα στη φυλακή La Santé, νέα βίντεο δείχνουν τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, να γίνεται ξανά στόχος απειλών από τους συγκρατούμενους του.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν κρατούμενους να φωνάζουν το όνομά του μέσα στη νύχτα, να τον βρίζουν και να τον απειλούν.

Την προηγούμενη μέρα, τρεις κρατούμενοι είχαν τεθεί υπό κράτηση μετά τη διαρροή ενός πρώτου βίντεο, στο οποίο καταγράφηκαν απειλές εναντίον του πρώην προέδρου. Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για απειλές κατά της ζωής του Σαρκοζί, η οποία έχει ανατεθεί στην αστυνομία.

🔴 INFO - #FaitsDivers : Nouvelle nuit agitée pour Nicolas #Sarkozy à la prison de la Santé à Paris. Malgré les gardes à vue de trois détenus, plusieurs prisonniers ont fait du vacarme pour l’empêcher de dormir. L’ex-président s’est plaint à son avocat : « Tous les prisonniers… pic.twitter.com/UG4oLN5cOh — FranceNews24 (@FranceNews24) October 24, 2025

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, καταδίκασε τα περιστατικά, τονίζοντας ότι η κατάσταση δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο για τον κρατούμενο. «Αυτό το βίντεο δείχνει πως υπάρχει κίνδυνος για τον πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί και ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες κράτησής του», δήλωσε, υποσχόμενος αυστηρή αντίδραση: οι εμπλεκόμενοι κρατούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστή, κάποιοι θα μεταφερθούν σε πτέρυγα πειθαρχίας και άλλοι σε διαφορετική φυλακή. «Δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο», πρόσθεσε.

Παρά τις προειδοποιήσεις της εισαγγελίας για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ο Νταρμανέν επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί προσωπικά τη φυλακή La Santé για να διαπιστώσει πώς αντιμετωπίζεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.

Depuis son arrivée à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy est la cible D’INSULTES de la part des détenus. pic.twitter.com/UGFKs35KnF — Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) October 22, 2025

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη χώρα για την ασφάλεια των κρατουμένων, ειδικά όταν πρόκειται για πρώην πολιτικούς, και έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα γύρω από την κράτηση του Σαρκοζί.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, άρχισε την Τρίτη να εκτίει ποινή πέντε ετών, αφού καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση προεκλογικών κεφαλαίων από τη Λιβύη. Ο πρώην πρόεδρος έχει τοποθετηθεί υπό την προστασία δύο ένοπλων αστυνομικών κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του - μέτρο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τα συνδικάτα των σωφρονιστικών υπαλλήλων.