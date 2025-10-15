Ο Σαράα δεσμεύτηκε στον Πούτιν ότι θα σεβαστεί τις στρατιωτικές συμφωνίες με τη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάραα, δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη ότι θα τηρήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των δύο χωρών, μια δέσμευση που υποδηλώνει ότι οι δύο κύριες ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία παραμένουν ασφαλείς.

Ο Σάραα, ο οποίος ηγήθηκε παλαιότερα του συριακού παρακλαδιού της Αλ Κάιντα και ανέτρεψε τον προκάτοχό του Μπασάρ αλ-Άσαντ, έναν στενό σύμμαχο της Ρωσίας, στα τέλη του περασμένου έτους, μιλούσε στην έναρξη των συνομιλιών του στο Κρεμλίνο με τον Πούτιν, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία μετά την ανάληψη της εξουσίας.

«Υπάρχουν διμερείς σχέσεις και κοινά συμφέροντα που μας συνδέουν με τη Ρωσία, και σεβόμαστε όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μαζί της. Εργαζόμαστε για τον επαναπροσδιορισμό της φύσης των σχέσεων με τη Ρωσία», δήλωσε ο Σάραα, μιλώντας στα αραβικά, προς τον Πούτιν.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να προχωρήσει στις «πολλές ενδιαφέρουσες και χρήσιμες αρχές» που είχαν ήδη συζητηθεί για την ανανέωση των διμερών σχέσεων.

Πετρελαϊκά έργα και στρατιωτικές βάσεις

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί σε πετρελαϊκά έργα στη Συρία και να συνδράμει στην αποκατάσταση της ενεργειακής, σιδηροδρομικής και άλλης υποδομής που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

«Ρωσικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη Συρία εδώ και χρόνια σε πετρελαιοπηγές. Υπάρχουν πεδία που χρειάζονται ανάπτυξη, αυτά που έχουν παραμείνει ανενεργά και νέα πεδία. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε», δήλωσε ο Νόβακ.

Το Κρεμλίνο είχε αναφέρει πριν τις συνομιλίες ότι θα εξεταστεί η τύχη των δύο κύριων ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία: της αεροπορικής βάσης Χμεϊμίμ στην επαρχία Λατάκια και της ναυτικής βάσης στην Ταρτούς.

Η Ρωσία διαθέτει επίσης στρατιωτική παρουσία στο αεροδρόμιο Qamishli, στα βορειοανατολικά, κοντά στα σύνορα με Τουρκία και Ιράκ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα πιστεύει πως η Δαμασκός επιθυμεί να παραμείνουν οι βάσεις, ενώ μίλησε για τη χρήση τους ως κόμβων υλικοτεχνικής υποστήριξης για την παροχή βοήθειας στην Αφρική.

Σύμφωνα με συριακές πηγές, οι αξιωματούχοι της χώρας αναζητούν εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα βοηθήσει στον επανεξοπλισμό των υπολειμμάτων των δυνάμεων του Άσαντ. Ο Σάραα ελπίζει επίσης ότι η Ρωσία θα μπορούσε να συνδράμει στην ανοικοδόμηση του συριακού στρατού.

Δύο συριακές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο Σάραα θα ζητήσει επίσημα από τη Μόσχα να παραδώσει τον Άσαντ για να δικαστεί για φερόμενα εγκλήματα κατά των Σύρων πολιτών.