Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της επόμενης ημέρας στη Βενεζουέλα, σε μια περίοδο όπου η χώρα παραμένει χωρίς σαφή πολιτική ηγεσία και μεταβατικό σχέδιο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Ουάσινγκτον καλείται να χαράξει στρατηγική για μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, ενώ η Washington Post σε δημοσίευμα με τίτλο «Ο Ρούμπιο στον πιο απαιτητικό ρόλο μέχρι σήμερα: Αντιβασιλέας της Βενεζουέλας» τονίζει τη σημασία του Ρούμπιο στον σχεδιασμό της ανατροπής του Μαδούρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ στηρίζεται στον Ρούμπιο για την προσωρινή «διοίκηση» της χώρας, την κατανομή των πετρελαϊκών πόρων και την ίδρυση νέας κυβέρνησης.

Το Bloomberg επισημαίνει ότι ο Ρούμπιο αναλαμβάνει τον πολιτικό και διπλωματικό συντονισμό των αμερικανικών κινήσεων σε μια περίπλοκη συγκυρία, όπου στο τραπέζι βρίσκονται θέματα όπως η σταθεροποίηση της χώρας, η διαχείριση των ενεργειακών πόρων, η εφαρμογή κυρώσεων και η πιθανή διοργάνωση εκλογών, σε μια Βενεζουέλα βαθιά διχασμένη.

Παρά τις φήμες περί ενεργούς αμερικανικής διακυβέρνησης, ο ίδιος ο Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αναλάβουν καθημερινό ρόλο στη διαχείριση της χώρας πέρα από τη διατήρηση της «πετρελαϊκής καραντίνας».

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις αναφορές του Τραμπ για προσωρινή «διοίκηση» από την Ουάσινγκτον, προσπαθώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες για παρατεταμένη αμερικανική εμπλοκή. Η στρατηγική της Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να στηρίζεται στην πίεση μέσω ενεργειακών κυρώσεων ως κύριο εργαλείο επιρροής.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Ρούμπιο είχε καθοριστική συμμετοχή στον σχεδιασμό που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο, αναδεικνύοντας τη μακροχρόνια σκληρή του στάση απέναντι στο καθεστώς.

Ο υπουργός Εξωτερικών τάσσεται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια υπέρ της αλλαγής ηγεσίας στη Βενεζουέλα, θεωρώντας τη Λατινική Αμερική περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας. Η γνώση της ισπανικής γλώσσας, οι στενές επαφές με την αντιπολίτευση και οι σχέσεις του με ηγέτες της περιοχής ενισχύουν το ρόλο του στον αμερικανικό σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται η πρόσληψη ειδικού απεσταλμένου πλήρους απασχόλησης, καθώς το εύρος των αποφάσεων θεωρείται υπερβολικό για έναν μόνο αξιωματούχο.

Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη μελλοντική διακυβέρνηση, αναφέροντας ότι η διαχείριση θα γίνει «για ένα χρονικό διάστημα» από στελέχη της κυβέρνησής του, ενώ σημείωσε τις πρώτες επαφές του Ρούμπιο με την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία όμως απέρριψε δημόσια κάθε σενάριο αμερικανικής παρέμβασης.

Ρούμπιο: Θα συνεργαστούμε με αξιωματούχους της Βενεζουέλας «αν λάβουν σωστές αποφάσεις»

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με εν ενεργεία αξιωματούχους της Βενεζουέλας «αν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», δήλωσε στα αμερικανικά ΜΜΕ νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέτρα πίεσης κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου.

«Αν δεν λάβουν τις σωστές αποφάσεις, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν πολλούς μοχλούς επιρροής για να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο πετρελαίου. Επομένως, θα κρίνουμε, στο μέλλον, θα κρίνουμε όσα κάνουν», είπε για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο CBS.

Ο Ρούμπιο φάνηκε επίσης να μετριάζει τις δηλώσεις που έκανε χθες Σάββατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα «αναλάβουν την διακυβέρνηση» της Βενεζουέλας και δεν θα διστάσουν να αναπτύξουν στρατεύματα εκεί «αν χρειαστεί».

Ενώ ο Τραμπ δεν μπορεί να αποκλείσει δημοσίως όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατευμάτων, «δεν είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι ένα εμπάργκο πετρελαίου που μας επιτρέπει να ασκήσουμε σημαντική επιρροή σε ό,τι θα συμβεί στη συνέχεια», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Σε μια δραματική επιχείρηση, αμερικανικά στρατεύματα συνέλαβαν και απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας χθες Σάββατο. Τώρα, φυλακισμένος στις ΗΠΑ, αναμένει να δικαστεί στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες περί «ναρκο-τρομοκρατίας».

Βάσει του Συντάγματος της Βενεζουέλας, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες αναλαμβάνει χρέη προέδρου απουσία του Μαδούρο και το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας της έδωσε την εντολή αργά χθες το βράδυ να αναλάβει το ρόλο αυτό.

Όταν ρωτήθηκε για την Ροντρίγκες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα αξιολογήσει τις ενέργειές της και εκείνες των άλλων ηγετών που εξακολουθούν να βρίσκονται στην εξουσία και «θα δει τι θα συμβεί».

«Η διαφορά» με τον Νικολάς Μαδούρο, πρόσθεσε, είναι ότι «το άτομο που ήταν υπεύθυνο (...) ήταν κάποιος με τον οποίο δεν μπορούσες να συνεργαστείς» και που «δεν τήρησε τις συμφωνίες του».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, ή τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει. Οι ΗΠΑ, υποστήριξε, δεν μπορούν πλέον να παρεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις τρίτων χωρών.

Η Βενεζουέλα δεν είναι «Λιβύη», «Ιράκ» ή «Αφγανιστάν». «Η αποστολή μας εδώ είναι πολύ διαφορετική», τόνισε ο Ρούμπιο. «Αντιμετωπίζουμε αυτό που αποτελεί απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα».