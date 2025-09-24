Αντιδράσεις από τα τουρκικά ΜΜΕ

H ένταση στις διπλωματικές σχέσεις Άγκυρας - Ουάσινγκτον φαίνεται ότι συνεχίζεται, παρά τη χθεσινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου, στην οποία συμμετείχε και ο Τούρκος πρόεδρος. Η αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου να τερματίσει τις συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μ. Ανατολή, από τον Ερντογάν, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος και διαμήνυσε ότι ο Τραμπ παραμένει «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε με επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο μέλλον της Γάζας και ήταν παραγωγικές.

Ωστόσο, νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε προβεί σε δηλώσεις που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Ερντογάν αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών του Τραμπ να τερματίσει τη σύρραξη στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του. Παράλληλα, άφησε αιχμές για την αμερικανική διπλωματία στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή.

Η αντίδραση του Ρούμπιο ήρθε άμεσα. Σε συνέντευξή του στο Fox News, τόνισε ότι ο Τραμπ παραμένει «ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Γάζα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι όλοι οι ηγέτες επιθυμούν να συνομιλήσουν μαζί του στον Λευκό Οίκο, αναδεικνύοντας τον πρόεδρο ως κεντρικό παγκόσμιο διαμεσολαβητή.

«Στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης που μπορεί πραγματικά να τερματίσει τη σύγκρουση είναι ο Τραμπ. Γι’ αυτό αφιερώνει περισσότερο χρόνο και προσπάθεια από οποιονδήποτε άλλον», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο. Συμπλήρωσε ότι, ακόμη και χώρες όπως η Τουρκία ζητούν τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις διεθνείς κρίσεις και καταλήγουν πάντα στον Λευκό Οίκο όταν θέλουν να επιτευχθεί πρόοδος.

Rubio says Erdogan can say all he wants on Gaza and Ukraine but he will come to the White House when he wants something done and would seek Trump’s help pic.twitter.com/R2vaPxR3eM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 23, 2025

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αναταραχή στην Τουρκία. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah τις χαρακτήρισε «προσβλητικές» και επιθετικές προς τον Ερντογάν, ενώ τα μέσα της αντιπολίτευσης τις αναπαρήγαγαν, ενισχύοντας την κριτική για την αδυναμία της Άγκυρας να διαχειριστεί μόνη της διεθνείς κρίσεις.

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρικτής του Ισραήλ, έκανε προσβλητικές δηλώσεις εναντίον του προέδρου Ερντογάν και της Τουρκίας. Λογαριασμοί της αντιπολίτευσης μοιράστηκαν αναρτήσεις που φαινόταν να υποστηρίζουν τις δηλώσεις Ρούμπιο» γράφει η τουρκική εφημερίδα.

Αναλυτές στην Τουρκία ερμήνευσαν την παρέμβαση Ρούμπιο ως έμμεση αμφισβήτηση της τουρκικής πολιτικής, με την Ουάσινγκτον να υπογραμμίζει ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις, η Τουρκία εξακολουθεί να εξαρτάται από την αμερικανική στήριξη για την επίλυση κρίσιμων διεθνών ζητημάτων.

Όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη, όπου αναμένεται να συζητηθούν σημαντικές συμφωνίες, όπως η προμήθεια αεροσκαφών Boeing, F-16 και F-35.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θα επαναδιαπραγματευτούν ζητήματα που αφορούν τα F-35 και τα F-16, προσθέτοντας ότι περιμένει από τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν ανάλογα στις απαιτήσεις για παραγωγή και συντήρηση.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά γι’ αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο και για τα F-16 και την παραγωγή και συντήρησή τους», τόνισε ο Ερντογάν.