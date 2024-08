Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αποσύρθηκε από τις προεδρικές εκλογές στην Αριζόνα

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ κατέθεσε την Παρασκευή τα απαραίτητα έγγραφα για να αποσυρθεί από τις προεδρικές εκλογές στην πολιτεία της Αριζόνα, δήλωσε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της Αριζόνα Έιντριαν Φόντες.

Η αποχώρηση ανακοινώνεται ενώ ο Κένεντι αναμένεται να απευθυνθεί προς το έθνος την ίδια ημέρα, στην Αριζόνα.

Η επιτροπή πολιτικής δράσης (super PAC) που υποστηρίζει τον Κένεντι δήλωσε την Τετάρτη στο πρακτορείο Reuters ότι ο υποψήφιος θέλει μια συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, βάσει της οποίας να υποστηρίξει τον Rεπουμπλικανό αντίπαλό του με αντάλλαγμα μια θέση σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε αυτή την εβδομάδα στο CNN ότι είναι «σίγουρα ανοικτός» στην προοπτική να διαδραματίσει ο Κένεντι κάποιο ρόλο στην κυβέρνησή του, αν ο ανεξάρτητος υποψήφιος αποσυρθεί από την κούρσα και τον υποστηρίξει.

Ο Κένεντι, η υποψήφια στο ψηφοδέλτιό του για την αντιπροεδρία Νικόλ Σάναχαν και 11 από τους προεδρικούς εκλέκτορές του εξέδωσαν ανακοίνωση για την εθελουσία αποχώρησή τους, ανέφερε ο Φόντες σε καταχώρισή του στο X.

RFK Jr.’s campaign filed official paperwork with our office today withdrawing him from AZ’s 2024 election. That filling will be available on our website tomorrow at https://t.co/GsXDYD1kDY pic.twitter.com/JJTG9Q77Vx