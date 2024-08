Τραμπ: Η Χάρις προκάλεσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την αντίπαλό του στις προεδρικές του Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις, ότι προκάλεσε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο TruthSocial, το πρωί της Παρασκευής, απαντώντας στις αιχμές που άφησε η Δημοκρατική υποψήφια στην ομιλία της στο συνέδριο του κόμματος.

Η Χάρις αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα των Δημοκρατικών στο Σικάγο και ονομάστηκε υποψήφιά του στις προεδρικές εκλογές τις 5ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ομιλία της, εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο προσάπτοντάς του πως θέλει να γυρίσει τη χώρα «πίσω», στο «παρελθόν», με το εξαιρετικά συντηρητικό πρόγραμμά του.

«Ξέρουμε πως θα έμοιαζε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ. Είναι όλα γραμμένα στο Project 2025», είπε, παραπέμποντας στο άκρως συντηρητικό πρόγραμμα που καταρτίστηκε από συνεργάτες του μεγιστάνα κι έχει σκοπό, κατ’ αυτή, να «γυρίσει τη χώρα μας στο παρελθόν» ενώ σχολίασε πως παρότι «από πολλές απόψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασόβαρος άνθρωπος, οι συνέπειες που θα είχε το να βρεθεί ξανά στον Λευκό Οίκο είναι εξαιρετικά σοβαρές». Παράλληλα, μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Χάρις υποσχέθηκε πως δεν θα γίνει «φίλη δικτατόρων» αν εκλεγεί τον Νοέμβριο, συνεχίζοντας τις επιθέσεις εναντίον του Τραμπ.

«[Η Χάρις] προκάλεσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Το Ιράν ήταν ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ - Δεν είχε χρήματα για τη Χεζμπολάχ!», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, λίγα λεπτά μετά την ομιλία της Χάρις.

