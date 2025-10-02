Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα ενεργοποιήσει δύο εφεδρικές γεννήτριες

Δύο εφεδρικές γεννήτριες θα τεθούν σε λειτουργία εντός ωρών, αφού ολοκληρωθούν οι επισκευές που γίνονται σε αυτές, στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, ο οποίος έχει αποκοπεί από το εξωτερικό δίκτυο ηλεκτροδότησης για πάνω από μια εβδομάδα, μετέδωσε το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο σημερινή δήλωση της διορισθείσας από τη Μόσχα διεύθυνσης της πυρηνικής μονάδας.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, αξιωματούχος της διοίκησης που έχει διορίσει η Ρωσία δήλωσε πως η έλλειψη εξωτερικής ηλεκτροδότησης αποτελεί απειλή για την πυρηνική ασφάλεια, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάσταση παραμένει πλήρως υπό τον έλεγχο της διεύθυνσης του σταθμού και ότι όλες οι λειτουργίες ασφαλείας είναι σε ισχύ.

Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης ντίζελ εξασφαλίζουν την ψύξη του πυρηνικού σταθμού αφού λόγω βομβαρδισμού κόπηκε την περασμένη εβδομάδα η εξωτερική γραμμή παροχής ρεύματος στην πυρηνική μονάδα.