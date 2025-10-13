Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης εγκατέλειψε τη χώρα λόγω κινητοποιήσεων της Γενιάς Ζ

Ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης εγκατέλειψε την αφρικανική χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του αρχηγού της αντιπολίτευσης και άλλων αξιωματούχων τη Δευτέρα. Είναι η δεύτερη φορά που νεαροί διαδηλωτές ανατρέπουν μια κυβέρνηση σε λίγες εβδομάδες παγκόσμιων διαταραχών της Γενιάς Ζ.

Ο ΣιτένιΟ Ραντριανασολνιάκο, αρχηγός της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο, δήλωσε στο Reuters ότι ο Ρατζοελίνα εγκατέλειψε τη Μαδαγασκάρη την Κυριακή, μετά την αποστασία μονάδων του στρατού που προσχώρησαν στους διαδηλωτές.

«Καλέσαμε το προσωπικό της προεδρίας και επιβεβαίωσαν ότι έφυγε από τη χώρα», είπε, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα τοποθεσία του Rajoelina είναι άγνωστη.

Μια στρατιωτική πηγή είπε στο Reuters ότι ο Ρατζοελίνα έφυγε από τη χώρα με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος την Κυριακή. Το γαλλικό ραδιόφωνο RFI είπε ότι είχε συνάψει συμφωνία με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η πηγή είπε ότι ένα αεροσκάφος Casa του γαλλικού στρατού προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Sainte Marie της Μαδαγασκάρης την Κυριακή. «Πέντε λεπτά αργότερα, έφτασε ένα ελικόπτερο και μετέφερε τον επιβάτη του στο Casa», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο Ρατζοελίνα ήταν ο επιβάτης.

Στις 25 Σεπτεμβρίου ξέσπασαν διαδηλώσεις στην πρώην γαλλική αποικία λόγω της έλλειψης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες όμως γρήγορα εξελίχθηκαν σε εξέγερση για ευρύτερα παράπονα, όπως η διαφθορά, η κακοδιαχείριση και η έλλειψη βασικών υπηρεσιών.

Η οργή αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες διαμαρτυρίες κατά των κυβερνώντων ελίτ σε χώρες όπως το Νεπάλ, όπου ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον περασμένο μήνα, και το Μαρόκο.

Ο Ρατζοελίνα φαινόταν όλο και πιο απομονωμένος μετά την απώλεια της υποστήριξης της CAPSAT, μιας ελίτ μονάδας που τον είχε βοηθήσει να καταλάβει την εξουσία σε ένα πραξικόπημα το 2009.

Η CAPSAT εντάχθηκε στους διαδηλωτές το Σαββατοκύριακο, δηλώνοντας ότι αρνείται να πυροβολήσει εναντίον τους και συνοδεύοντας χιλιάδες διαδηλωτές στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Ανταναναρίβο.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο του στρατού και διόρισε νέο αρχηγό του στρατού, προτρέποντας τον Ρατζοελίνα να προειδοποιήσει την Κυριακή για απόπειρα κατάληψης της εξουσίας στο νησιωτικό κράτος στα ανοικτά των ακτών της νότιας Αφρικής.

Τη Δευτέρα, μια φατρία της παραστρατιωτικής χωροφυλακής που υποστηρίζει τους διαδηλωτές ανέλαβε επίσης τον έλεγχο της χωροφυλακής σε επίσημη τελετή παρουσία ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας – στόχος της δημόσιας οργής κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων – απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με δήλωση της Γερουσίας, και ο Ζαν Αντρέ Ντρεμαντζάρι διορίστηκε προσωρινά.

Ελλείψει προέδρου, ο ηγέτης της Γερουσίας αναλαμβάνει το αξίωμα μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών.