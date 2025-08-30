Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ακυρώνει το ταξίδι του στην Κίνα - Τρεις νεκροί στις διαδηλώσεις (pics&vids)

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάνто ακύρωσε το Σάββατο το προγραμματισμένο του ταξίδι στην Κίνα, καθώς οι διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν πέρα από την πρωτεύουσα Τζακάρτα, με πολλά κτίρια περιφερειακών κοινοβουλίων να τυλίγονται στις φλόγες.

Ο Πραμπόβο επρόκειτο να παραστεί στην παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» στην Κίνα στις 3 Σεπτεμβρίου, για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

Οι διαμαρτυρίες, η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για την σχεδόν ενός έτους κυβέρνηση του Πραμπόβο, ξεκίνησαν στην Τζακάρτα αυτή την εβδομάδα λόγω των αποδοχών των βουλευτών και επιδεινώθηκαν μετά την πρόσκρουση αστυνομικού οχήματος σε μοτοσικλετιστή, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

got this footage, suspected from pondok gede at 21:34 ago, stay safe everyone pic.twitter.com/ipEaG7MR2t — mas.io (@curiousiio) August 30, 2025

«Ο πρόεδρος θέλει να συνεχίσει να παρακολουθεί (την κατάσταση στην Ινδονησία) άμεσα... και να αναζητήσει τις καλύτερες λύσεις», δήλωσε ο προεδρικός εκπρόσωπος Prasetyo Hadi σε βιντεοσκοπημένη δήλωση το Σάββατο.

«Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος ζητά συγγνώμη από την κινεζική κυβέρνηση που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση».

Ένας άλλος λόγος για την ακύρωση του ταξιδιού ήταν η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο Prasetyo.

🇮🇩 Indonesian police are fascist and enemies of the people. Look at what they did to an injured protester lying on the ground. pic.twitter.com/WMbVDBT4YG — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) August 30, 2025

Υπό το φως των διαμαρτυριών, η εφαρμογή σύντομων βίντεο TikTok, η οποία ανήκει στην κινεζική ByteDance, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει αναστείλει τη λειτουργία της ζωντανής μετάδοσης στην Ινδονησία για μερικές ημέρες.

Situasi Kwitang malam ini

Lampu di padamkan dan masa di tembakin bang 😭😭😭😭 pic.twitter.com/dXJxYinRU7 — ꫂৎicel (@jwekwevoo) August 30, 2025

Η Τζακάρτα κάλεσε αυτή την εβδομάδα εκπροσώπους πλατφορμών κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των Meta Platforms Inc META.O και TikTok, και τους ζήτησε να ενισχύσουν τον έλεγχο του περιεχομένου, καθώς έχουν διαδοθεί ψευδείς πληροφορίες στο διαδίκτυο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτές οι ψευδείς πληροφορίες έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες εναντίον της.

Τρεις νεκροί στις διαδηλώσεις - Φωτιές σε κυβερνητικά κτίρια

Νωρίτερα το Σάββατο, διαδηλωτές προκάλεσαν πυρκαγιές σε κτίρια περιφερειακών κοινοβουλίων σε τρεις επαρχίες - Δυτική Νούσα Τενγκάρα, πόλη Πεκαλονγκάν στην Κεντρική Ιάβα και πόλη Τσιρεμπόν στη Δυτική Ιάβα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Detik.com ανέφερε ότι διαδηλωτές λεηλάτησαν εξοπλισμό γραφείων του κοινοβουλίου στο Τσιρεμπόν και ότι η αστυνομία έριξε δακρυγόνα για να διαλύσει τους διαδηλωτές στο Πεκαλονγκάν και στη Δυτική Νούσα Τεν

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε εμπρηστική επίθεση σε κοινοβουλευτικό κτίριο στο Μακάσαρ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νότια Σουλαουέσι, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Ινδονησίας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara ανέφερε ότι τα θύματα είχαν παγιδευτεί στο φλεγόμενο κτίριο, ενώ η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν αφού πήδηξαν από το κτίριο για να γλιτώσουν από τη φωτιά.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης metrotvnews.com ανέφερε έναν ακόμη θάνατο από πυρκαγιά στο κοινοβουλευτικό κτίριο του Μακάσαρ. Αυτό δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Διαδηλώσεις έλαβαν χώρα και στο τουριστικό νησί Μπαλί, όπου χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ένα πλήθος λεηλάτησε το σπίτι του Αχμάντ Σαχρόνι, βουλευτή του πολιτικού κόμματος NasDem, στην Τζακάρτα και πήρε αντικείμενα, μεταξύ των οποίων έπιπλα.

Ο Σαχρόνι έχει κατηγορηθεί ότι αντέδρασε με αδιαφορία σε όσους ζητούσαν τη διάλυση του κοινοβουλίου εν μέσω της οργής για τις αποζημιώσεις των βουλευτών. Ο Σαχρόνι χαρακτήρισε τους επικριτές του «τους πιο ηλίθιους ανθρώπους στον κόσμο».