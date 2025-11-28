Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, υπέγραψε έναν νέο νόμο για την αύξηση των εγχώριων αποθεμάτων βενζίνης, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που παράγονται από ρωσικές εταιρείες σε διυλιστήρια της Λευκορωσίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA την Παρασκευή.

Η νομοθεσία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων, ύστερα από ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήριά της. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Ρωσία επέβαλε μερική απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ και επέκτεινε μια ήδη υπάρχουσα απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης έως το τέλος του 2025.

Ο νεοϋπογεγραμμένος νόμος τροποποιεί τον φορολογικό κώδικα της Ρωσίας, ώστε να επιτρέπει στις ρωσικές εταιρείες να διεκδικούν αντιστραμμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης για πετρέλαιο που υφίσταται επεξεργασία εκτός χώρας στο πλαίσιο συμφωνιών διύλισης.

Το ρωσικό πετρέλαιο διυλίζεται ήδη στη Λευκορωσία βάσει παρόμοιου σχήματος, με όλα τα παραγόμενα προϊόντα βενζίνης να ανήκουν σε ρωσικές εταιρείες και να προορίζονται κυρίως για την εγχώρια αγορά της Ρωσίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Αλεξέι Σαζάνοφ.