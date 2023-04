Ο Πούτιν στηρίζει τον ασθενή φίλο του

Εμφανίστηκε μεν, δεν καθησύχασε δε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τη διαδικτυακή παρουσία του στην τελετή εγκαινίων του Άκουγιου, που απείχε μακράν από τον πανηγυρικό χαρακτήρα που επεδίωκε να προσδώσει στην αναβάθμιση της Τουρκίας σε πυρηνική δύναμη προς «εξαργύρωση» στην κάλπη. Εμφανώς καταβεβλημένος, ο Τούρκος πρόεδρος έλαβε πάντως την «ψήφο εμπιστοσύνης» του Βλαντιμίρ Πούτιν που τον «συνόδευσε» στην τελετή, σε περαιτέρω απόδειξη του στρατηγικού βάθους των ρωσο-τουρκικών σχέσεων και της ακροβασίας Ερντογάν μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Αν δεν είχαν στραφεί όλα τα «φώτα» στο εάν ο ασθενής Τούρκος πρόεδρος τελικά θα παρίστατο, έστω και διαδικτυακά, στην εκδήλωση της Πέμπτης, και πώς θα ήταν η όψη του δύο 24ωρα αφότου κατέρρευσε στον τηλεοπτικό «αέρα», η προσοχή θα είχε αδιαμφισβήτητα επικεντρωθεί στη… θερμή φιλοξενία του Βλαντιμίρ Πούτιν από την Άγκυρα. Διεθνής παρίας και καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν ήταν τιμώμενο πρόσωπο σε μία τελετή στην οποία μάλιστα παρίστατο διά ζώσης ο διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι.

Μιλώντας από το προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ωχρός και αισθητά αδύναμος, ο Ερντογάν έγνεψε στον Ρώσο πρόεδρο και απευθύνθηκε στους παριστάμενους στην εκδήλωση και τον τουρκικό λαό, λέγοντας πως η Τουρκία «προβιβάζεται στον όμιλο των χωρών που διαθέτουν πυρηνική ενέργεια, έστω και με καθυστέρηση 60 ετών». Η απόκτηση πυρηνικής τεχνολογίας αποτελεί στρατηγικό στόχο της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες και γίνεται πράξη επί Ερντογάν με ρωσικά κεφάλαια και ρωσική τεχνογνωσία.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για στρατηγική επένδυση που θα συνεισφέρει κατά τρόπο μοναδικό στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, με τους συνολικά τέσσερις αντιδραστήρες του Άκουγιου να βρίσκονται όλοι σταδιακά σε λειτουργία έως το 2028 και τις εισαγωγές φυσικού αερίου να μειώνονται με ετήσιο όφελος για την οικονομία που φθάνει τα 1,5 δισ. δολάρια. Επανέλαβε, επίσης, ότι με βάση την εμπειρία του Άκουγιου, η Τουρκία θα αναλάβει δράση το ταχύτερο δυνατόν για την κατασκευή και άλλων πυρηνικών σταθμών σε διαφορετικές επαρχίες.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από πλευράς του απέδωσε τα εύσημα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ηγεσία του σε μία Τουρκία κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που δεν στηρίζει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας, κινείται σταθερά σε διπλό μέτωπο, κρατά υπό «ομηρία» την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία και συνολικά οι σχέσεις της με το Κρεμλίνο κάθε άλλο παρά αποδυναμώθηκαν εν μέσω του γεωπολιτικού «σεισμού» που πυροδότησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος [σ.σ. Ερντογάν] προσωπικά δίνει μεγάλη προσοχή στη διεύρυνση των ρωσο-τουρκικών σχέσεων. Σαφώς υποστηρίζουμε αυτή την τάση και είμαστε πεπεισμένοι ότι η στενή συνεργασία και η εταιρική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας είναι αμοιβαία επωφελής», είπε ο Πούτιν. Οι δύο ηγέτες έχουν συμφωνήσει να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και της γεωργίας, συνέχισε μιλώντας με βιντεοσύνδεση από το Κρεμλίνο, ενόσω η Ουκρανία μάχεται απέναντι στο ρωσικό στρατό.

Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο πυρηνικός σταθμός του Άκουγιου «αποτελεί εμβληματικό έργο, αποφέρει αμοιβαία οφέλη και φυσικά ενισχύει την πολύπλευρη διμερή εταιρική σχέση». Ο ίδιος είχε δώσει στον Ερντογάν την υπόσχεση ότι θα είχαν φθάσει έγκαιρα στην Τουρκία πριν τις προεδρικές εκλογές οι πρώτες ράβδοι πυρηνικού καυσίμου που τοποθετήθηκαν στην τελετή της Πέμπτης, παρόλο που η εκδήλωση δεν έλαβε τους πανηγυρικούς, προεκλογικούς τόνους που είχε στους σχεδιασμούς του ο Τούρκος πρόεδρος.

Της εκδήλωσης στην επαρχία της Μερσίνης προηγήθηκε τηλεφωνική συνομιλία των Ερντογάν-Πούτιν, με την τουρκική προεδρία να δημοσιοποιεί φωτογραφίες του προέδρου καθήμενου στο γραφείο του και περιστοιχισμένου από τους συνεργάτες του. Στις επίσημες ανακοινώσεις αναφέρθηκε ότι συζητήθηκαν διμερή ζητήματα και οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις από την Ουκρανία, και το ζήτημα με τα σιτηρά, έως τη Συρία. Ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον Πούτιν για τον Άκουγιου, και ο Πούτιν του ευχήθηκε περαστικά.

Η φημολογία για την υγεία του Τούρκου προέδρου επιμένει και η εξασθενημένη εικόνα του στην τελετή μάλλον δεν συμβάλει στο να μετριαστούν τουλάχιστον άμεσα οι ανησυχίες.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν διαψεύσει σενάρια που ήθελαν τον Ερντογάν να έχει υποστεί έμφραγμα το βράδυ που διακόπηκε αιφνιδίως η συνέντευξή του στο Kanal 7 ή ακόμη και να έχει δηλητηριαστεί από μπακλαβά. Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, ανέλαβε να διαψεύσει όσα ακούγονται και γράφονται περί σοβαρότερου ζητήματος με την υγεία Ερντογάν από μία στομαχική αδιαθεσία, και αφήνοντας υπόνοιες περί πολιτικής εκμετάλλευσης της κατάστασης διαμήνυσε ότι «κανένας βαθμός παραπληροφόρησης δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο τουρκικός λαός στέκεται δίπλα στον ηγέτη του και ο Ερντογάν και το AKP πρόκειται να κερδίσουν τις εκλογές της 14ης Μαΐου».

Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, και συγκεκριμένα τον υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, ο Ερντογάν πάσχει από ιογενή γαστρεντερίτιδα, η υγεία του «είναι καλή» και θα συνεχίσει το πρόγραμμά του «το συντομότερο δυνατόν». Την Κυριακή είναι προγραμματισμένη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του Τούρκου προέδρου στην Άγκυρα και ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή αν θα πραγματοποιηθεί.

