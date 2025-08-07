Πούτιν για Τραμπ: Έχουμε κοινά συμφέροντα - «Βολικό» μέρος τα Εμιράτα για τη συνάντηση

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, μίλησε την Πέμπτη για τη συνάντηση που αναμένεται να έχει τις επόμενες μέρες με τον Αμερικανό πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω των επαφών της Μόσχας και της Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο Πούτιν είπε πως τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ έχουν συμφέρον από τις διμερείς επαφές.

Ταυτόχρονα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Έχουμε πολλούς φίλους που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε αυτό το είδος της συνάντησης. Ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους μιλώντας στο πλευρό του προέδρου των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, τον οποίο υποδέχτηκε ο Ρώσος πρόεδρος στο Κρεμλίνο.

Παράλληλα - και σύμφωνα με το Tass - ο Πούτιν ανέφερε πως δεν είναι αντίθετος σε μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο τελευταίος υποστήριξε πως δεν υπήρξε ακόμη δημόσια απάντηση από τη Ρωσία σχετικά με την ετοιμότητά της Μόσχας για «πραγματική κατάπαυση του πυρός».

«Συντονίζουμε τις θέσεις μας και θεωρούμε εξίσου απαραίτητη την κοινή ευρωπαϊκή άποψη για τα βασικά ζητήματα ασφάλειας της Ευρώπης» είπε ο Ζελένσκι μετά από επικοινωνίας που είχε με τον Γάλλο ομόλογο του, Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Πώς φτάσαμε εδώ;

Το Reuters υπενθυμίζει πως δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συνάντηση κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας από τη συνάντηση του Πούτιν και του Τζο Μπάιντεν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021. Η Ρωσία κήρυξε πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, επικαλούμενη απειλές για την ασφάλειά της και βυθίζοντας τις σχέσεις σε βαθιά κρίση.

Ο Τραμπ έχει κινηθεί για να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο, αν και στις δημόσιες δηλώσεις του έχει ταλαντευθεί μεταξύ θαυμασμού και σφοδρής κριτικής προς τον Πούτιν.

Ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης της Ρωσίας, MOEX, σημείωσε άνοδο έως και 5% μετά την είδηση, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών. Το ρούβλι έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και του γιουάν της Κίνας.

«Οι ρωσικές μετοχές σημειώνουν άνοδο. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η συνάντηση (Τραμπ-Πούτιν) θα αποτελέσει ένα βήμα προς την ομαλοποίηση της γεωπολιτικής κατάστασης», ανέφεραν αναλυτές της Alfa Bank σε σημείωμα.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συναντήσει τον Πούτιν ήδη την επόμενη εβδομάδα.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Τετάρτη ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πούτιν και στη συνέχεια να ακολουθήσει τριμερής συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη και τον Ζελένσκι.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν από καιρό την ανησυχία τους ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει συμπάθεια προς ορισμένες από τις απαιτήσεις της Ρωσίας, θα μπορούσε να συμμαχήσει με τον Πούτιν για να επιβάλει στον Ζελένσκι μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετικά δυσμενής για το Κίεβο.