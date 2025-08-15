Ο Πούτιν αγνόησε την ερώτηση από δημοσιογράφο: «Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;»

Στην Αλάσκα εκτυλίσσονται ιστορικές στιγμές το βράδυ του Σαββάτου, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως αναμενόταν, δεκάδες δημοσιογράφοι στην αμερικανική βάση περίμεναν τους δύο ηγέτες να αποβιβαστούν από τα κυβερνητικά αεροσκάφη, «καταιγίζοντάς» τους με ερωτήσεις.

Αρχικά, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν φάνηκε να αντιδρούν. Όταν όμως ακούστηκε ξεκάθαρα η ερώτηση προς τον Ρώσο πρόεδρο: «Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;», ο Πούτιν απέφυγε την απάντηση, κάνοντας μια διακριτική κίνηση που φανέρωνε «δεν σας ακούω».

Η ίδια ερώτηση επαναλήφθηκε στα λίγα δευτερόλεπτα που παραχωρήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης πριν από την επίσημη έναρξη της συνάντησης, με τον Πούτιν και πάλι να μην δίνει καμία απάντηση.