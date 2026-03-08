Επιθυμώντας να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει κάτι που κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν κατάφερε μέχρι σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τη σύγκρουση αντί της διπλωματίας και οδήγησε τη χώρα σε πόλεμο με το Ιράν.

Η Τεχεράνη, αντιλαμβανόμενη ότι πρόκειται για υπαρξιακή σύγκρουση, αντέδρασε άμεσα με φονικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή και στόχων σε χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με ανάλυση του Foreign Affairs, η σύγκρουση έχει πλέον εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο με παγκόσμιες συνέπειες, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου και χρηματοοικονομικών, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στο θαλάσσιο εμπόριο και στις αερομεταφορές. Παράλληλα αυξάνονται οι απειλές κατά Αμερικανών πολιτών, ενώ ο αριθμός των θυμάτων στο Ιράν μεγαλώνει συνεχώς.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται να θεωρεί πως ο πόλεμος μπορεί να αποδυναμώσει το ιρανικό καθεστώς και να οδηγήσει ακόμη και σε λαϊκή εξέγερση που θα το ανατρέψει, οι εκτιμήσεις αυτές χαρακτηρίζονται υπερβολικά αισιόδοξες. Η Ουάσιγκτον υποθέτει ότι, αν απομακρυνθεί το σημερινό καθεστώς, θα εξαλειφθεί μια από τις βασικές πηγές αστάθειας στη Μέση Ανατολή και θα διαμορφωθεί μια νέα περιφερειακή τάξη πιο ευνοϊκή για τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα του πολέμου ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετικό. Η σύγκρουση θα μπορούσε να δημιουργήσει κενό εξουσίας στην Τεχεράνη, να αποξενώσει συμμάχους των ΗΠΑ και να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλες διεθνείς συγκρούσεις.

Παράλληλα, η αποδυνάμωση του Ιράν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εξαφανιστούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Πολλές κρίσεις της περιοχής σχετίζονται με τοπικές αντιπαραθέσεις ή άλλες περιφερειακές δυνάμεις, ενώ οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ ή οι Χούθι στην Υεμένη διαθέτουν πλέον δικά τους δίκτυα χρηματοδότησης και στρατιωτικές δυνατότητες.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος μπορεί να ενισχύσει το αντι-ισραηλινό και αντι-αμερικανικό αίσθημα στον αραβικό κόσμο, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αραβικών κρατών.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο πόλεμος ενδέχεται τελικά να παρατείνει την αστάθεια στην περιοχή αντί να τη μειώσει, ενώ θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους κινδύνους τόσο για τη Μέση Ανατολή όσο και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Για τον λόγο αυτό, επισημαίνεται ότι η άμεση επίτευξη κατάπαυσης του πυρός αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τον περιορισμό των συνεπειών της σύγκρουσης.