Ο πόλεμος Τραμπ - Μαμντάνι ξεκίνησε

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, και τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός νέου πολιτικού μετώπου: πάθος, ένταση, ριζοσπαστική ρητορική και ελάχιστη διάθεση για συνεννόηση. Για τον Τραμπ, ο Μαμντάνι δεν ξεκίνησε καλά.



Και μην ξεχνάμε ότι η Νέα Υόρκη είναι η πόλη του Τραμπ, εκεί όπου έχτισε την επιχειρηματική του αυτοκρατορία. Ένας δήμαρχος που δηλώνει ανοιχτά εχθρικός απέναντί του δύσκολα θα τα καταφέρει. Αν ο Μαμντάνι, θέλει να συνεχίσει να λαμβάνει τα ομοσπονδιακά κονδύλια, θα πρέπει, αργά ή γρήγορα, να συμβιβαστεί με την Ουάσινγκτον.

Η πόλη της Νέας Υόρκης λαμβάνει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, περίπου το 8% του συνολικού προϋπολογισμού της. Αν προστεθεί και η κρατική ενίσχυση, η συνολική εξωτερική βοήθεια φτάνει το 26%. Σχεδόν 1 στα 4 δολάρια που ξοδεύει η πόλη προέρχεται από πηγές εκτός Νέας Υόρκης.

Οι αριθμοί δείχνουν πως, παρά τη σκληρή ρητορική του Τραμπ, μια πλήρης αποκοπή ομοσπονδιακών πόρων θα ήταν περισσότερο επίδειξη ισχύος, παρά ρεαλιστική επιλογή. Ωστόσο, η Νέα Υόρκη θα δεχόταν ισχυρό πλήγμα. Πώς θα χρηματοδοτήσει ο Μαμντάνι, τα μέτρα που έχει υποσχεθεί; Από τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς και τις επιδοτήσεις στέγασης μέχρι τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης, σχεδόν κάθε μεγάλο σχέδιό του βασίζεται άμεσα ή έμμεσα σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Ο πόλεμος Τραμπ – Μαμντάνι δεν είναι μόνο οικονομικός. Ο νέος δήμαρχος προσπαθεί να παρουσιάσει τη Νέα Υόρκη ως αντίπαλο δέος του προέδρου. Είναι λοιπόν και ιδεολογικός. Από τη μία, η Αμερική που παράγει, που εργάζεται, που υπερασπίζεται τις παραδοσιακές αξίες του καπιταλισμού. Από την άλλη, η Αμερική που ονειρεύεται έναν νέο διεθνισμό και σοσιαλισμό.

Η Νέα Υόρκη ζει ξεκάθαρα σε μια φούσκα φιλελεύθερης αυτοπεποίθησης. Η χώρα όμως βγαίνει από το μεγαλύτερο shutdown της ιστορίας της. Οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι και απαιτούν άμεσα μέτρα για να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους. Από την ασφάλεια και τη στέγαση μέχρι τις συγκοινωνίες και την καθαριότητα, η πόλη χρειάζεται αποτελέσματα και όχι ιδεολογικές επιδείξεις. Ο Μαμντάνι καλείται να επιλέξει, αν θα ονειρεύεται ή αν θα κυβερνάει. Ο πόλεμος πάντως ξεκίνησε αλλά όλοι θα βγουν χαμένοι, αν δεν βρεθεί ένας ξεκάθαρος δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ δήμου και ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Δε μένει παρά να περιμένουμε τον νικητή. Οι Νεοϋορκέζοι πάντως λένε ότι όποιος τα καταφέρει στη Νέα Υόρκη μπορεί να τα καταφέρει παντού. Ο Τραμπ σίγουρα τα κατάφερε. Να δούμε, αν θα τα καταφέρει και ο Μαμντάνι...