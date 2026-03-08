«Ο πόλεμος θα πάρει ακόμα πολύ καιρό», λέει ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα «πολύ καιρό», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το στρατό.

«Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα πάρει ακόμα πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.

Σύμφωνα με αναφορές σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ, με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να λένε ότι εντόπισαν νέα βαλλιστική πυραυλική επίθεση από το Ιράν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ότι «έρχονται εκπλήξεις». Παράλληλα, Τραμπ και Στάρμερ είχαν τηλεφωνική συνομιλία για την αξιοποίηση των βάσεων της RAF.