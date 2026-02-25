Μετά τη δολοφονία του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο» έχουν ξεκινήσει τα σενάρια για τη θέση του διαδόχου του στην ηγεσία του καρτέλ Jalisco.

Σύμφωνα με τη New York Post, στο προσκήνιο πλέον βρίσκεται ο Χουάν Κάρλος Βαλένθια Γκονζάλες, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως βασικός υποψήφιος για να αναλάβει το εγκληματικό αυτοκρατορικό δίκτυο αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 41χρονος είναι ο θετός γιος του δολοφονημένου αρχηγού. Σύμφωνα με τις Αρχές, η μητέρα του, Rosalinda «La Jefa» González Valencia, ήταν παντρεμένη με τον βαρόνο των ναρκωτικών και διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην οικονομική πλευρά του καρτέλ.

Ορισμένοι αναλυτές υποθέτουν ότι η ίδια θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση του αποθανόντος συζύγου της, αλλά οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι θα στηρίξει τον γιο της.

Ο Χουάν Κάρλος, γνωστός και ως «Ελ Πελόν», «Τρίκι Τρες» και «Ο3», έχει διπλή αμερικανική και μεξικανική υπηκοότητα, καθώς γεννήθηκε στη Σάντα Άνα, στο Όραντζ Κάουντι, το 1984.

Πολλά στοιχεία για τα πρώτα χρόνια της ζωής του παραμένουν άγνωστα, αλλά γεννήθηκε ενώ οι γονείς του, Rosalinda και Armando Valencia Cornelio, που είχαν σχέσεις με το καρτέλ, ζούσαν στην Καλιφόρνια.

Οι φερόμενες σχέσεις του «Ελ Πελόν» με τα ναρκωτικά αποκαλύφθηκαν από τη DEA το 2020. Μια έρευνα αποκάλυψε ότι ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή και πώληση «τόνων ναρκωτικών», καθώς και για βίαια εγκλήματα από το 2007.

Τον Ιούλιο του 2020 εμφανίστηκαν βίντεο που έδειχναν τον ένοπλο βραχίονα του καρτέλ Jalisco, με τον τότε υπουργό Άμυνας του Μεξικού να αναγνωρίζει έναν από τους ανθρώπους που εμφανίζονταν στο βίντεο ως τον Χουάν Κάρλος.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε ομοσπονδιακή κατηγορία εναντίον του για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή ελεγχόμενης ουσίας και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια συναλλαγής ναρκωτικών.

Οι Αμερικανοί έθεσαν επίσης αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή την καταδίκη του. Μια βιογραφία του από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για το 2021 τον περιγράφει ως: «ύψος 1,75 μ., βάρος 77 κιλά, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια».

Ανακοινώνοντας την αμοιβή το 2021, η διοικήτρια της DEA, Anne Milgram, είπε ότι η έρευνα για τον Juan Carlos ονομάστηκε «Επιχείρηση Pinky and the Brain».

Είπε τότε: «Η σημερινή ανακοίνωση της αμοιβής υπογραμμίζει τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης να καταδιώκει τα άτομα και τις οργανώσεις που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στις κοινότητές μας».

Ο Χουάν Κάρλος αναφερόταν επίσης στο Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας ως «de facto δεύτερος στην ιεραρχία» του καρτέλ πίσω από τον πεθερό του πριν από τη δολοφονία του.

Μεξικό: Νέο κύμα βίας με τα καρτέλ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Την ίδια ώρα, η εξουδετέρωση του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», προκαλεί αλυσιδωτές και βίαιες εξελίξεις στο Μεξικό.

Μέσα σε λίγες ώρες από την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, το Μεξικό βυθίστηκε σε πρωτοφανές κύμα βίας.

Ένοπλες ομάδες, που φέρονται να συνδέονται με το Καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε τουλάχιστον 20 πολιτείες. Στήθηκαν περισσότερα από 250 οδοφράγματα, πυρπολήθηκαν οχήματα και καταστήματα, ενώ σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας, προκαλώντας γενικευμένο χάος — ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα της χώρας, με επίκεντρο την πολιτεία Χαλίσκο.

Ο απολογισμός των συγκρούσεων ξεπέρασε τους 70 νεκρούς μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ολόκληρες περιοχές παραλύσαν, με κλειστούς δρόμους, διακοπές συγκοινωνιών και έντονη παρουσία στρατού και ομοσπονδιακών δυνάμεων. Οι εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέα φάση ακραίας αποσταθεροποίησης, καθώς κενό εξουσίας στο CJNG ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικές συγκρούσεις αλλά και σε αιματηρές αντιπαραθέσεις με αντίπαλα καρτέλ.

Επίδειξη ισχύος από την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση απάντησε με μαζική κινητοποίηση του στρατού. Περίπου 10.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί από την Κυριακή, εκ των οποίων οι 7.000 βρίσκονταν ήδη στο Χαλίσκο. Επιπλέον 2.500 άνδρες στάλθηκαν εκτάκτως στη δυτική χώρα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, η στρατιωτική παρουσία ενισχύεται κυρίως σε περιοχές όπου δρα το CJNG, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό.

Μαζίκές εκδόσεις

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η μεξικανική κυβέρνηση έχει εντείνει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ. Πάνω από 100 φερόμενα μέλη καρτέλ έχουν ήδη μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να δικαστούν, με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να επιβεβαιώνει ότι 92 ύποπτοι εκδόθηκαν από τον Φεβρουάριο.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο αδελφός του «Ελ Μέντσο», Αντόνιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Τόνι Μοντάνα», που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης. Στις ΗΠΑ έχουν οδηγηθεί και στελέχη του καρτέλ Σιναλόα, όπως ο Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγα και ο γιος του, οι οποίοι φέρονται να διαχειρίζονταν εκτεταμένα δίκτυα παραγωγής φαιντανύλης.

Οι δίκες αναμένεται να διεξαχθούν σε 13 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, με αρκετούς κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τόνισε ότι η Ουάσινγκτον είναι αποφασισμένη «να διαλύσει τα καρτέλ και τα διασυνοριακά εγκληματικά δίκτυα», ενώ αξιωματούχοι υπογράμμισαν πως «η δικαιοσύνη δεν σταματά στα σύνορα».

Προειδοποίηση και πλήγμα στον τουρισμό

Η κλιμάκωση της βίας προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Μεξικό να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια «μέχρι νεωτέρας». Η προειδοποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως το Κανκούν, η Γουαδαλαχάρα, η Οαχάκα και η Μπάχα Καλιφόρνια.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες –μεταξύ τους οι United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, καθώς και οι καναδικές Air Canada και WestJet/Sunwing– ανακοίνωσαν ακυρώσεις πτήσεων προς Πουέρτο Βαγιάρτα, Γουαδαλαχάρα και Μανσανίγιο. Ορισμένα αεροσκάφη μάλιστα επέστρεψαν πίσω μετά την απογείωση, λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

I don’t recommend spending Spring Break in Mexico.pic.twitter.com/Q0buRAom8t — Sarah Sizzle (@sizzle_sarah) February 23, 2026

Ποιος ήταν ο «Ελ Μέντσο»

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες γεννήθηκε το 1966 στο Μιτσοακάν και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αινιγματικές και επικίνδυνες μορφές του μεξικανικού οργανωμένου εγκλήματος. Μετά τη μετανάστευσή του στις ΗΠΑ και την απέλασή του, εντάχθηκε αρχικά στην αστυνομία του Χαλίσκο, πριν στραφεί οριστικά στον κόσμο των καρτέλ. Ως ιδρυτής και ηγέτης του CJNG, δημιούργησε έναν στρατιωτικοποιημένο μηχανισμό με βαρύ οπλισμό, διεθνή δίκτυα διακίνησης και ακραία βία απέναντι σε αντιπάλους και κρατικές δυνάμεις.

Οι αμερικανικές αρχές τον είχαν κατατάξει στους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες, προσφέροντας αμοιβή εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του. Η άνοδός του και το αιματηρό αποτύπωμα που άφησε πίσω του αντικατοπτρίζουν τη βαθιά κρίση ασφάλειας στο Μεξικό, όπου τα καρτέλ συχνά αμφισβητούν ευθέως την κρατική εξουσία. Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο ertnews.