Ο Πέδρο Σάντσεθ επέστρεψε στη Μαδρίτη λόγω βλάβης στο αεροσκάφος του

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη (4/9) στο Παρίσι, καθώς το αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευσε παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να επιστρέψει στη Μαδρίτη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του.

Τα επίσημα αεροσκάφη της Ισπανίας είναι πολύ παλιά και δεν είναι η πρώτη φορά που μια βλάβη διαταράσσει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

Τον Ιούνιο του 2024, ο Σάντσεθ αναγκάστηκε να αναβάλει την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη συνάντηση των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού εκτιμήθηκε η έκταση του συμβάντος, τα λεπτομέρειες του οποίου δεν δόθηκαν για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε να σταλεί ένα άλλο Falcon από την Ισπανία για να παραλάβει τον πρόεδρο και τη συνοδευτική αντιπροσωπεία.

Ομοίως, το 2014, ο Μαριάνο Ραχόι αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου λίγα λεπτά μετά την απογείωση, όταν το Falcon 900 της Πολεμικής Αεροπορίας στο οποίο ταξίδευε υπέστη μηχανική βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνοδος που έχει συγκληθεί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), με πολλούς ηγέτες παρόντες στο Παρίσι και άλλους να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Εκτός του Μακρόν και του Ζελένσκι, στη γαλλική πρωτεύουσα θα βρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Θα ακολουθήσει στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Περίπου 30 ηγέτες χωρών που συγκροτούν τη «Συμμαχία των προθύμων», θα αξιολογήσουν «την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματα, προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και στάλθηκε στους συμμετέχοντες.