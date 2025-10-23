Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ξενάγησε τον Τζέι Ντι Βανς στον Ναό της Αναστάσεως

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα, επισκέφθηκαν σήμερα την εκκλησία του Παναγίου Τάφου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γράφει το Times of Israel.

Σύμφωνα με την έκθεση του Λευκού Οίκου, ο Βανς, ο οποίος είναι καθολικός, έκανε μια σύντομη ξενάγηση στην εκκλησία πριν παρακολουθήσει μια ιδιωτική λειτουργία.



Ο Μακαριώτατος ξενάγησε προσωπικά τον αντιπρόεδρο και τη σύζυγό του στους ιερούς χώρους της Εκκλησίας, αναφερόμενος στη βαθιά σημασία της για όλη τη Χριστιανοσύνη ως τόπος της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου.



Επιπρόσθετα, στην ομιλία του, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στα λόγια του Κυρίου: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού» (Ματθαίος 5:9).



Σε ανάρτησή του στον λογιαριασμό του στο Χ, ο Βανς έγραψε για την επισκεψή του:



«Τι εκπληκτική ευλογία ήταν να επισκεφθώ τον τόπο του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού. Είμαι απέραντα ευγνώμων στους Έλληνες, Αρμένιους και Καθολικούς ιερείς που φροντίζουν αυτόν τον ιερότερο τόπο. Είθε ο Άρχοντας της Ειρήνης να μας ελεήσει και να ευλογήσει τις προσπάθειές μας για ειρήνη».





What an amazing blessing to have visited the site of Christ's death and resurrection. I am immensely grateful to to the Greek, Armenian, and Catholic priests who care for this most sacred of places.



May the Prince of Peace have mercy on us, and bless our efforts for peace. https://t.co/X6CDoxJqOj — JD Vance (@JDVance) October 23, 2025

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, κατευθύνθηκε προς το Τελ Αβίβ όπου θα συναντηθεί με τον αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και άλλους ανώτατους στρατηγούς πριν αναχωρήσει από το Ισραήλ.



Ακολουθούν φωτογραφίες από την επίσκεψη στο Ναό της Αναστάσεως:















