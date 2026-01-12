Ο πάπας Λέων συναντήθηκε με τη Ματσάδο: Επί τάπητος οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Με την ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, συναντηθηκε τη Δευτέρα ο πάπας Λέων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, χωρίς όμως να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το όνομα της Ματσάδο δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του ποντίφικα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, όπως διέρρευσε, η ακρόαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.

Σύμφωνα με τον Τύπο, είναι σαφές ότι η συνομιλία της με τον ποντίφικα θα πρέπει να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στην Βενεζουέλα και στο μέλλον της λατινοαμερικανικής αυτής χώρας. Τις επόμενες ώρες αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λέων, ο πρώτος πάπας από τις ΗΠΑ, κάλεσε τη Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις, κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια σημαντική ομιλία για την εξωτερική πολιτική την Παρασκευή, ο Πάπας καταδίκασε τη χρήση στρατιωτικής δύναμης ως μέσο για την επίτευξη διπλωματικών στόχων και ζήτησε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πρώην μέλος της Εθνοσυνέλευσης, αποκλείστηκε από τις γενικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024 από τις αρχές που υποστηρίζουν τον Μαδούρο.

Υποστήριξε έναν υποψήφιο που θεωρήθηκε ευρέως ότι κέρδισε τις εκλογές, αν και ο Μαδούρο διεκδίκησε τη νίκη. Οι έλεγχοι των ψηφοδελτίων από ανεξάρτητους παρατηρητές έδειξαν παρατυπίες στα επίσημα αποτελέσματα.