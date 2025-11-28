Ο Πάπας Λέων ΙΓ' στην Τουρκία: Η συνάντηση με τον Ερντογάν και τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο Πάπας Λέων ο 14ος, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Άγκυρα, όπου τέθηκαν επί τάπητος οι σχέσεις Τουρκίας – Βατικανού.

Στο επίκεντρο του προγράμματος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα, βρίσκεται η από κοινού παρουσία τους στη Νίκαια, για να τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), οι δύο προκαθήμενοι για πρώτη φορά στην ιστορία του Χριστιανισμού θα τελέσουν κοινή Οικουμενική προσευχή στον τόπο όπου 1700 χρόνια πριν πραγματοποιήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος.

Η εικόνα ενότητας για τις δύο Εκκλησίες παρά τις διαφορές αιώνων επιβεβαιώνει μήνυμα ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως πνευματική πυξίδα σε ταραγμένους καιρούς.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό τον προκάτοχο του Λέοντος ΙΔ’, μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο, προκειμένου να τιμήσουν μαζί την επέτειο και επανέλαβε την πρόσκλησή του στον νέο Πάπα κατά την ενθρόνισή του.

Υψηλοί συμβολισμοί για Σάββατο και Κυριακή στο Φανάρι

Το Σάββατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα υποδεχθεί τον Πάπα Λέοντα, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, θα ακολουθήσει δοξολογία και η υπογραφή της κοινής δήλωσης των δύο Προκαθήμενων.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή στο Πατριαρχείο, με την παρουσία του Πάπα Λέοντος στη Θεία Λειτουργία, με την αφορμή της χρονικής εορτής του Πατριαρχείου, ανήμερα του Αποστόλου Ανδρέα, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Συνάντηση Πάπα – Ερντογάν

Πρώτος σταθμός του ταξιδιού του ποντίφικα ήταν η Άγκυρα, όπου ο Ταγίπ Ερντογάν τον υποδέχθηκε με τιμές αρχηγού κράτους. Παρών στην τελετή υποδοχής ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Πάπα στην Τουρκία από το 1967.

«Βρισκόμαστε τώρα σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αύξηση των συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες υδροδοτούνται από τις επικρατούσες στρατηγικές των οικονομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, όπως το είχε αποκαλέσει ο Πάπας Φραγκίσκος ότι είναι σαν κατακερματισμένος τρίτος παγκόσμιων πόλεμος», ανέφερε στην ομιλία του ο Πάπας.

«Η επίσκεψη του αξιότιμου προσκεκλημένου μας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή στο πλαίσιο περιφερειακών και παγκόσμιων γεγονότων. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η επίσκεψη, η οποία έρχεται σε μια εποχή που η αναζήτηση κατεύθυνσης από την ανθρωπότητα επιταχύνεται, οι παγκόσμιες αβεβαιότητες αυξάνονται και οι εντάσεις κλιμακώνονται από την Ασία έως την Αφρική, από τη Λατινική Αμερική έως την Ανατολική Ευρώπη, να είναι ωφέλιμη για όλη την ανθρωπότητα», σημείωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τη διμερή συνάντηση δόθηκε κοινή συνέντευξη τύπου σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών και διπλωμάτες, στην αίθουσα Cihannuma της Προεδρικής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Τουρκίας, μιας από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο. Τις ομιλίες παρακολούθησε και ο οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.