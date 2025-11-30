Deutsche Welle

Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στον Λίβανο που αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα.

Πέρασε ήδη ένας χρόνος από την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ, αλλά ο τακτικός λιβανικός στρατός δεν κατάφερε να αφοπλίσει την Χεζμπολάχ, η οποία όμως αρνείται να καταθέσει τον οπλισμό της, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις πως ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να εισβάλει ξανά στα λιβανικά εδάφη για να αφοπλίσει πλέον εκείνος την τρομοκρατική οργάνωση.

Πολιτικοί παρατηρητές εκφράζουν την εκτίμηση ότι η επίσκεψη του Ποντίφικα θα προσφέρει μία χρήσιμη παράταση χρόνου στην διπλωματία, τη στιγμή που αμερικανικές διπλωματικές πηγές φέρουν το Ισραήλ να διαβεβαιώνει πως θα επιδείξει αυτοσυγκράτηση, τουλάχιστον για όσο χρόνο ο Πάπας θα βρίσκεται στον Λίβανο.

Πολιτικές ζυμώσεις και διπλωματικές επαφές

Μέσα σε αυτό το κλίμα, χθες Σάββατο ο Πατριάρχης των Λιβανέζων Μαρωνιτών, Μπσάρα Αλ-Ράι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανικό δίκτυο LBCI, τάχθηκε υπέρ της έναρξης απευθείας διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όχι με στόχο την εξομάλυνση των διμερών διπλωματικών τους σχέσεων, αλλά για να μπορέσουν να ανοικοδομηθούν οι λιβανικές περιοχές που ισοπεδώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Σε δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε την ίδια μέρα στην σαουδαραβικών συμφερόντων παναραβική εφημερίδα Αλ-Σαρκ Αλ-Άουσατ, κάλεσε την Χεζμπολάχ να απεξαρτηθεί από το Ιράν, να παραδώσει τον οπλισμό της στον λιβανικό στρατό και να συνεχίσει την δράση της ως μία αμιγώς πολιτική παράταξη.

Από την άλλη όμως η Χεζμπολάχ με ανοιχτή της επιστολή κάλεσε τον Πάπα Λέοντα «να μην προωθήσει ξένες επιβολές» και να επιδείξει σεβασμό στην κυριαρχία του λιβανικού λαού και την ανεξαρτησία του λιβανικού κράτους.

Παράλληλα, ο τακτικός λιβανικός στρατός, σε μία προσπάθεια να δείξει προς πάσα κατεύθυνση ότι έχει προβεί σε ειλικρινείς προσπάθειες να αφοπλίσει τις τοπικές πολιτοφυλακές, διοργάνωσε επίσκεψη δημοσιογράφων σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου, τον έλεγχο των οποίων κατάφερε να ανακτήσει, ζητώντας με αυτόν τον τρόπο πίστωση χρόνου.

Ενώ ο Πάπας θα συνεχίζει τις προγραμματισμένες επισκέψεις του στις λιβανικές πόλεις, στις αρχές της εβδομάδας η Αμερικανίδα ειδική απεσταλμένη Μόργκαν Ορτάγκους, αναμένεται να μεταβεί πρώτα στο Ισραήλ και αμέσως μετά στον Λίβανο σε μία τελευταία προσπάθεια να διατηρηθεί η εκεχειρία – ένα εγχείρημα που όσο περνάει ο χρόνος, αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο δύσκολο.

Πηγή: Deutsche Welle